 Open menu
Bildung & Uni, Recht

WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Christoph Grabenwarter, Peter M. Huber, Rupert Sausgruber ©Foto Pfluegl

Auszeichnung. Die WU Wien verleiht dem auf Staats- und Europarecht spezialisierten Rechtswissenschaftler Peter M. Huber den Ehrendoktor-Titel.

Am 2. Juli 2026 wurde Peter M. Huber, Professor für Öffentliches Recht an der Ludwig-Maximilians-Uni München (LMU), langjähriger Richter des Bundesverfassungsgerichts und Minister a. D., der Titel des Ehrendoktors der WU Wien feierlich verliehen. Die Ehrendoktorwürde ist die höchste akademische Auszeichnung der WU. Zuletzt wurde der Titel im Mai an die Finanzökonomin Toni M. Whited verliehen.

Nach der Begrüßung durch Rektor Rupert Sausgruber und einer Ansprache des stellvertretenden Vorsitzenden des Senats, Martin Spitzer, hielt Christoph Grabenwarter, WU-Professor und Präsident des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs, die Laudatio.

„Mit Peter Huber ehren wir einen Wissenschaftler von internationalem Rang, der die Entwicklung des öffentlichen Rechts über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt hat. Sein Einsatz für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die europäische Integration macht ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit der Rechtswissenschaft unserer Zeit“, so Grabenwarter in einer Aussendung.

Experte für Staats- und Europarecht

Peter M. Huber ist auf Staats- und Europarecht spezialisiert. Nach seinem Studium, seiner Promotion und seiner Habilitation an der LMU München war er Universitätsprofessor für Öffentliches Recht in Augsburg, Jena und Bayreuth, bevor er 2002 nach München zurückkehrte.

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war dieser auch in mehreren Funktionen in Justiz und Politik tätig. Er war unter anderem Vorsitzender des Deutschen Juristen-Fakultätentages sowie der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer.

In den Jahren 2009/2010 war er Innenminister des Freistaats Thüringen. Von 2010 bis 2023 war er Richter des Bundesverfassungsgerichts.

„Ein Ehrendoktorat der WU Wien toppt alle vergleichbaren Ehrungen. Für Staatsrechtslehrer ist die WU Wien die erste Adresse in Österreich. Sie war von Anfang an der wichtigste Kristallisationspunkt für den fachlichen Austausch zwischen Österreich und Deutschland, der Leuchtturm gewissermaßen. Ein Münchner fühlt sich hier zudem auch mentalitätsmäßig und kulturell besonders zu Hause. Schon beim Zugriff auf die Probleme versteht man sich ohne viele Worte“, so Huber.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Europarecht: Festschrift für Stefan Griller zum 70. Geburtstag
  2. Donau-Uni Krems kooperiert mit Indiens ältester Rechtsfakultät GLC
  3. Blog RECHT.ethisch ist jetzt auch ein Buch bei Facultas
  4. Wiener Netze holt Thomas Angerer in die Geschäftsführung

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Maklergruppe GrECo ernennt Markus Neubrand zum Vorstand

Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl werden Infina-Geschäftsführer

Open Fiber Austria kürt Martin Wachutka zum neuen Präsidenten

Greiner AG befördert Scheurecker zum Gruppen-CFO und verlängert CEO

Magenta Telekom: Nemanja Žilović leitet Privatkunden-Sparte

Neu in Finanz:

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Neuer Kurs: Finanzmathematik für Banker und Finanzdienstleister

Neu in Recht:

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

Orlando Capital erwirbt den Bahn-Dienstleister TEX mit Noerr

Heckler & Koch holt sich 305 Millionen Euro mit White & Case

WFW berät BW ESS bei Batteriespeicher-Rekordprojekt

Europäische Milch-Genossenschaft startet mit Gleiss Lutz, Norton Rose

Neu in Steuer:

MANZ SteuerExpress: Ordnungsstrafe nach beleidigender E-Mail an den Finanzbeamten, kein FinanzOnline im Finanzstrafrecht und mehr

Deloitte: Barbara Lange-Zehenthofer leitet Corporate Human Resources

EY ernennt Kristina Aichwalder zur Standort-Leiterin in Klagenfurt

Steuerberater Peter Grau wird Partner bei Grant Thornton

MANZ SteuerExpress: Die Kosten der Heimfahrt trotz Schlafstelle, die Wasser-Nutzung bei Abspaltung und mehr

Neu in Bildung/Uni:

WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Wiener Volkshochschulen bekommen neue Chefin: Daniela Ecker-Stepp

Privatuni-Verband EUPHE wählt Österreicher und kommt nach Wien

Astra-Preise für TU Graz-Forscherinnen Galler und Könighofer

Donau-Uni Krems: LL.M.-Studium „Energie- und Klimarecht“ im Oktober

Neu in Personalia:

Maklergruppe GrECo ernennt Markus Neubrand zum Vorstand

Deloitte: Barbara Lange-Zehenthofer leitet Corporate Human Resources

Kanzlei Jarolim befördert Georg Schwarzmann zum Partner

EY ernennt Kristina Aichwalder zur Standort-Leiterin in Klagenfurt

Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl werden Infina-Geschäftsführer

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

MANZ SteuerExpress: Ordnungsstrafe nach beleidigender E-Mail an den Finanzbeamten, kein FinanzOnline im Finanzstrafrecht und mehr

Digitalisierung der Rechtsabteilung: Event von Future-Law, VUJ, LexisNexis

Geldhaus Sophora geht bei SQUER an Bord, Kanzlei PHH hilft

Datentransfer in die USA wackelt: Nach Max Schrems warnt auch Noerr