WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Auszeichnung. Die WU Wien verleiht dem auf Staats- und Europarecht spezialisierten Rechtswissenschaftler Peter M. Huber den Ehrendoktor-Titel.

Am 2. Juli 2026 wurde Peter M. Huber, Professor für Öffentliches Recht an der Ludwig-Maximilians-Uni München (LMU), langjähriger Richter des Bundesverfassungsgerichts und Minister a. D., der Titel des Ehrendoktors der WU Wien feierlich verliehen. Die Ehrendoktorwürde ist die höchste akademische Auszeichnung der WU. Zuletzt wurde der Titel im Mai an die Finanzökonomin Toni M. Whited verliehen.

Nach der Begrüßung durch Rektor Rupert Sausgruber und einer Ansprache des stellvertretenden Vorsitzenden des Senats, Martin Spitzer, hielt Christoph Grabenwarter, WU-Professor und Präsident des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs, die Laudatio.

„Mit Peter Huber ehren wir einen Wissenschaftler von internationalem Rang, der die Entwicklung des öffentlichen Rechts über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt hat. Sein Einsatz für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die europäische Integration macht ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit der Rechtswissenschaft unserer Zeit“, so Grabenwarter in einer Aussendung.

Experte für Staats- und Europarecht

Peter M. Huber ist auf Staats- und Europarecht spezialisiert. Nach seinem Studium, seiner Promotion und seiner Habilitation an der LMU München war er Universitätsprofessor für Öffentliches Recht in Augsburg, Jena und Bayreuth, bevor er 2002 nach München zurückkehrte.

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war dieser auch in mehreren Funktionen in Justiz und Politik tätig. Er war unter anderem Vorsitzender des Deutschen Juristen-Fakultätentages sowie der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer.

In den Jahren 2009/2010 war er Innenminister des Freistaats Thüringen. Von 2010 bis 2023 war er Richter des Bundesverfassungsgerichts.

„Ein Ehrendoktorat der WU Wien toppt alle vergleichbaren Ehrungen. Für Staatsrechtslehrer ist die WU Wien die erste Adresse in Österreich. Sie war von Anfang an der wichtigste Kristallisationspunkt für den fachlichen Austausch zwischen Österreich und Deutschland, der Leuchtturm gewissermaßen. Ein Münchner fühlt sich hier zudem auch mentalitätsmäßig und kulturell besonders zu Hause. Schon beim Zugriff auf die Probleme versteht man sich ohne viele Worte“, so Huber.

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