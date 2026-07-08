Freshfields Wien berät bei Green Bond der CA Immo

Immobiliengruppen & ESG. Wirtschaftskanzlei Freshfields berät die Banken bei der Emission eines Green Bonds der CA Immo über 300 Mio. Euro.

Wirtschaftskanzlei Freshfields hat ein Konsortium von Finanzinstituten bei der Emission eines Green Bonds der CA Immobilien Anlagen AG in Höhe von 300 Millionen Euro beraten, so eine Aussendung.

Die Emission

Zum Kreis der Banken gehören demnach Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group und UniCredit als Joint Lead Managers. Die festverzinslichen, unbesicherten und nicht nachrangigen grünen Schuldverschreibungen mit einem Kupon von 3,500% p.a. und einer Laufzeit von drei Jahren wurden am 24. Juni 2026 gepreist; der Emissionstag ist der 7. Juli 2026, sie sind zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen. Als Paying Agent fungiert die Deutsche Bank.

Beraten wurde das Bankenkonsortium von einem Freshfields-Team unter der Federführung von Partner Stephan Pachinger (Kapitalmarktrecht, Wien/Frankfurt). Auch Principal Associate Victoria Hrubesch-Bazil und Associate Benedikt Graf (beide Kapitalmarktrecht, Wien) waren aktiv.