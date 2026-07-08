 Open menu
Business, Personalia

Lebensmittelkonzern Vivatis erhält neuen CEO und neuen CFO

Klaus Schörghofer ©Egger Getränke GmbH & Co OG

Linz. Die Vivatis Holding baut den Vorstand um: CEO Gerald Hackl und CFO Klaus Sperrer scheiden aus, Klaus Schörghofer und Daniel Haider folgen.

In der Vivatis Holding AG komme es entsprechend der Beschlüsse der Aufsichtsratssitzung zu einer Veränderung im Vorstand, so eine Aussendung des Unternehmens aus dem Raiffeisen-Sektor:

  • Gerald Hackl und Klaus Sperrer werden demnach auf eigenen Wunsch mit Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden.
  • Zu ihren Nachfolgern wurden Klaus Schörghofer (44) als Vorstandsvorsitzender (CEO) und Daniel Haider als Finanzvorstand (CFO) und stv. Vorsitzender bestellt.
  • CTO Franz Schütz, seit 2018 im Vorstand und für Technik, Produktion, Einkauf und Logistik zuständig, bleibt im Amt.

Schörghofer und Haider werden mit 1. Oktober 2026 in den Vivatis-Vorstand einziehen. Sie bilden gemeinsam mit Schütz das neue Vorstandsteam. Aufgrund der vorzeitigen Verlängerung der Vorstandsbestellung von Franz Schütz wurden alle Vorstände für die nächsten fünf Jahre bestellt, heißt es weiter.

Das Statement

Unter der Führung von Gerald Hackl, der seit 2013 an der Spitze von Vivatis steht, und Klaus Sperrer, seit 2016 CFO des Unternehmens, habe sich die Vivatis-Gruppe zu einem der größten Lebensmittelkonzerne Österreichs mit rund 1,43 Milliarden Euro Umsatz entwickelt.

„Gerald Hackl und Klaus Sperrer haben die Vivatis-Gruppe über 14 Jahre mit Weitblick, fachlicher Kompetenz und großem persönlichem Engagement geführt. Trotz der Herausforderungen der letzten Jahre, die geprägt waren von stark gestiegenen Rohstoffpreisen, höheren Energie- und Logistikkosten, deutlich höheren Personalkosten und regulatorischen Belastungen für die Lebensmittelindustrie, gelang es unter ihrer Leitung, die Vivatis-Gruppe weiterzuentwickeln und wachsen zu lassen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich bei beiden Herren für ihr jahrelanges, großes Engagement im Unternehmen und wünsche ihnen an dieser Stelle das Allerbeste für ihre Zukunft“, so Gerald Aichhorn, Beteiligungsvorstand der Raiffeisenlandesbank OÖ AG und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Vivatis Holding AG.

Die Laufbahnen

Der neue CEO Klaus Schörghofer, ein studierter Wirtschaftspädagoge, war über viele Jahre in internationalen Managementfunktionen der Brau Union Österreich tätig, zuletzt als CEO des Marktführers am österreichischen Biermarkt. Seit 2025 führt er als CEO die Egger Getränke GmbH & Co OG. Zudem hat er seit 2025 ein Mandat im Aufsichtsrat der Vivatis Holding AG und kenne das Unternehmen daher sehr gut.

Daniel Haider verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und verantwortet dort seit 2022 den Bereich Beteiligungsmanagement. Darüber hinaus übt er zahlreiche Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmandate in Beteiligungsunternehmen der RLB OÖ aus. In seiner bisherigen Funktion habe er die Vivatis-Gruppe bereits viele Jahre begleitet. Er hat eine Ausbildung in Finanzwirtschaft, strategischem Management und Unternehmensführung, ergänzt durch einen MBA in Strategic Management and Corporate Entrepreneurship.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Maklergruppe GrECo ernennt Markus Neubrand zum Vorstand
  2. Europäische Milch-Genossenschaft startet mit Gleiss Lutz, Norton Rose
  3. Greiner AG befördert Scheurecker zum Gruppen-CFO und verlängert CEO
  4. VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Lebensmittelkonzern Vivatis erhält neuen CEO und neuen CFO

Maklergruppe GrECo ernennt Markus Neubrand zum Vorstand

Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl werden Infina-Geschäftsführer

Open Fiber Austria kürt Martin Wachutka zum neuen Präsidenten

Greiner AG befördert Scheurecker zum Gruppen-CFO und verlängert CEO

Neu in Finanz:

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Neuer Kurs: Finanzmathematik für Banker und Finanzdienstleister

Neu in Recht:

Remondis holt sich knapp 28% an Saubermacher mit Kanzlei Dorda

Reifenbauer Continental AG verkauft die Sparte ContiTech: Die Berater

Freshfields Wien berät bei Green Bond der CA Immo

USA und UK bei Batteriespeichern vorne, jetzt Chancen für Österreich

Wiener Städtische: Alexander Figl leitet die Rechtsabteilung

Neu in Steuer:

Von neuer Lebensmittel-USt geplättet? LexisNexis will helfen

MANZ SteuerExpress: Ordnungsstrafe nach beleidigender E-Mail an den Finanzbeamten, kein FinanzOnline im Finanzstrafrecht und mehr

Deloitte: Barbara Lange-Zehenthofer leitet Corporate Human Resources

EY ernennt Kristina Aichwalder zur Standort-Leiterin in Klagenfurt

Steuerberater Peter Grau wird Partner bei Grant Thornton

Neu in Bildung/Uni:

WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Wiener Volkshochschulen bekommen neue Chefin: Daniela Ecker-Stepp

Privatuni-Verband EUPHE wählt Österreicher und kommt nach Wien

Astra-Preise für TU Graz-Forscherinnen Galler und Könighofer

Donau-Uni Krems: LL.M.-Studium „Energie- und Klimarecht“ im Oktober

Neu in Personalia:

Lebensmittelkonzern Vivatis erhält neuen CEO und neuen CFO

Maklergruppe GrECo ernennt Markus Neubrand zum Vorstand

Deloitte: Barbara Lange-Zehenthofer leitet Corporate Human Resources

Kanzlei Jarolim befördert Georg Schwarzmann zum Partner

EY ernennt Kristina Aichwalder zur Standort-Leiterin in Klagenfurt

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

MANZ SteuerExpress: Ordnungsstrafe nach beleidigender E-Mail an den Finanzbeamten, kein FinanzOnline im Finanzstrafrecht und mehr

Digitalisierung der Rechtsabteilung: Event von Future-Law, VUJ, LexisNexis

Geldhaus Sophora geht bei SQUER an Bord, Kanzlei PHH hilft

Datentransfer in die USA wackelt: Nach Max Schrems warnt auch Noerr