Lebensmittelkonzern Vivatis erhält neuen CEO und neuen CFO

Linz. Die Vivatis Holding baut den Vorstand um: CEO Gerald Hackl und CFO Klaus Sperrer scheiden aus, Klaus Schörghofer und Daniel Haider folgen.

In der Vivatis Holding AG komme es entsprechend der Beschlüsse der Aufsichtsratssitzung zu einer Veränderung im Vorstand, so eine Aussendung des Unternehmens aus dem Raiffeisen-Sektor:

Gerald Hackl und Klaus Sperrer werden demnach auf eigenen Wunsch mit Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden.

Zu ihren Nachfolgern wurden Klaus Schörghofer (44) als Vorstandsvorsitzender (CEO) und Daniel Haider als Finanzvorstand (CFO) und stv. Vorsitzender bestellt.

CTO Franz Schütz, seit 2018 im Vorstand und für Technik, Produktion, Einkauf und Logistik zuständig, bleibt im Amt.

Schörghofer und Haider werden mit 1. Oktober 2026 in den Vivatis-Vorstand einziehen. Sie bilden gemeinsam mit Schütz das neue Vorstandsteam. Aufgrund der vorzeitigen Verlängerung der Vorstandsbestellung von Franz Schütz wurden alle Vorstände für die nächsten fünf Jahre bestellt, heißt es weiter.

Das Statement

Unter der Führung von Gerald Hackl, der seit 2013 an der Spitze von Vivatis steht, und Klaus Sperrer, seit 2016 CFO des Unternehmens, habe sich die Vivatis-Gruppe zu einem der größten Lebensmittelkonzerne Österreichs mit rund 1,43 Milliarden Euro Umsatz entwickelt.

„Gerald Hackl und Klaus Sperrer haben die Vivatis-Gruppe über 14 Jahre mit Weitblick, fachlicher Kompetenz und großem persönlichem Engagement geführt. Trotz der Herausforderungen der letzten Jahre, die geprägt waren von stark gestiegenen Rohstoffpreisen, höheren Energie- und Logistikkosten, deutlich höheren Personalkosten und regulatorischen Belastungen für die Lebensmittelindustrie, gelang es unter ihrer Leitung, die Vivatis-Gruppe weiterzuentwickeln und wachsen zu lassen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich bei beiden Herren für ihr jahrelanges, großes Engagement im Unternehmen und wünsche ihnen an dieser Stelle das Allerbeste für ihre Zukunft“, so Gerald Aichhorn, Beteiligungsvorstand der Raiffeisenlandesbank OÖ AG und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Vivatis Holding AG.

Die Laufbahnen

Der neue CEO Klaus Schörghofer, ein studierter Wirtschaftspädagoge, war über viele Jahre in internationalen Managementfunktionen der Brau Union Österreich tätig, zuletzt als CEO des Marktführers am österreichischen Biermarkt. Seit 2025 führt er als CEO die Egger Getränke GmbH & Co OG. Zudem hat er seit 2025 ein Mandat im Aufsichtsrat der Vivatis Holding AG und kenne das Unternehmen daher sehr gut.

Daniel Haider verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und verantwortet dort seit 2022 den Bereich Beteiligungsmanagement. Darüber hinaus übt er zahlreiche Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmandate in Beteiligungsunternehmen der RLB OÖ aus. In seiner bisherigen Funktion habe er die Vivatis-Gruppe bereits viele Jahre begleitet. Er hat eine Ausbildung in Finanzwirtschaft, strategischem Management und Unternehmensführung, ergänzt durch einen MBA in Strategic Management and Corporate Entrepreneurship.