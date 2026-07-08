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Reifenbauer Continental AG verkauft die Sparte ContiTech: Die Berater

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Auto-Zulieferer. Continental verkauft die ContiTech-Sparte an eine Lone Star-Tochter für 4 Milliarden Euro. Clifford Chance hilft.

Freshfields beriet den börsennotierten Reifen- und Technologiekonzern Continental AG zu steuerlichen, gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Aspekten des Verkaufs seiner ContiTech-Sparte an eine Tochtergesellschaft von Lone Star Funds für 4 Milliarden Euro, so eine Aussendung.

Der Kaufvertrag wurde am 4. Juli 2026 geschlossen und enthält auch eine zusätzliche erfolgsabhängige Kaufpreiskomponente i.H.v. bis zu 250 Millionen Euro, die gegebenenfalls in Folgejahren zu entrichten sei. Käufer Lone Star wurde von Clifford Chance beraten; das Team der Kanzlei stand unter der Leitung der Partner Nicole Englisch und Jörg Rhiel (beide Corporate/M&A, München und Frankfurt).

Das Kaufobjekt

ContiTech beschäftigt rund 22.000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 4,4 Milliarden Euro. Dabei erwirtschaftet das Unternehmen ca. 80% des Umsatzes im Industriegeschäft: Man ist globaler Anbieter von Produkten und Systemen aus Gummi- und Thermoplastwerkstoffen. Das Portfolio reicht von Förderband- und Antriebssystemen über Flüssigkeitsmanagement bis hin zu Dämpfungs- und Oberflächenanwendungen.

Das Freshfields-Team bestand aus (federführend) Partner Christian Ruoff (Hamburg), Principal Associate Sören Lehmann (Düsseldorf, beide Steuerrecht); weiters den Partnern Christoph H. Seibt (Corporate/M&A, Hamburg), Norbert Schneider (Düsseldorf), Claude Stansbury (Washington, DC, beide Steuerrecht); Counsel: Christopher Dibbern-Danwerth (Corporate/M&A, Hamburg); Principal Associate: Thomas Richter (Steuerrecht, Düsseldorf); Associates: Leon Liekefett (Hamburg), Armin Wulfinghoff (Düsseldorf), Dominik Luczak (New York), Hannah Golden (San Francisco), Steven Baier (alle Steuerrecht), Moritz Meyer, Maximilian Sander (beide Corporate/M&A, alle Hamburg)

Continentals Inhouse Steuerrechts-Team wurde geführt von: Ulrike Schramm (Global Head of Tax and Customs), Ann-Kathrin Hornberg (Head of International Tax & Special Tax Projects), Daniel-Christian Frehrking (Head of National Tax), Sandra Herberg (Head of International Tax).

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