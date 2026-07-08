Remondis holt sich knapp 28% an Saubermacher mit Kanzlei Dorda

Österreich/Deutschland. Dorda berät Remondis International bei einer 27,79%-Beteiligung an der Saubermacher Dienstleistungs AG.

Wirtschaftskanzlei Dorda hat die deutsche Remondis International GmbH beim Erwerb einer 27,79%-Minderheitsbeteiligung an der Saubermacher Dienstleistungs AG beraten, so eine Aussendung. Das Closing der Transaktion erfolgte im Juni 2026.

Die Unternehmen

Die Partnerschaft baue auf einer langjährigen und positiven familiären Beziehung der beiden Unternehmen auf. Saubermacher zählt zu den führenden Entsorgungs- und Recyclingunternehmen Österreichs und betreut rund 1.600 Gemeinden sowie mehr als 40.000 Unternehmen in Zentraleuropa.

Remondis gehört weltweit zu den größten Dienstleistungsunternehmen für Recycling, Service und Wasserwirtschaft und ist in über 30 Ländern tätig. Die Partnerschaft mit Saubermacher stärke insbesondere die Innovationskraft im Bereich Recyclingtechnologien sowie die Weiterentwicklung nachhaltiger Kreislaufmodelle, heißt es.

Das Beratungsteam

Das Dorda‑Team bestand aus Managing Partner Christian Ritschka (M&A), Partner Martin Brodey (M&A), Partner Christoph Brogyányi (Gesellschaftsrecht), Partner Heinrich Kühnert und Rechtsanwalt Zakar Stepanyan (beide Kartell- und Wettbewerbsrecht), Rechtsanwältin Vivien Lux (Real Estate), Rechtsanwaltsanwärter Thomas Krappinger(IP/IT) und Rechtsanwaltsanwärter Max Lesjak (M&A).