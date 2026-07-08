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Business, Recht

Wiener Städtische: Alexander Figl leitet die Rechtsabteilung

Alexander Figl ©Ludwig Schedl

VIG-Gruppe. Alexander Figl (33) wird Rechtschef der Wiener Städtischen Versicherung. Er folgt auf Manuel Schalk, der in den Vorstand geht.

Alexander Figl steigt vom stellvertretenden Leiter der Rechtsabteilung der Wiener Städtischen zum Leiter auf, so eine Aussendung. Er folgt damit auf Manuel Schalk, der in den Vorstand eingezogen ist.

Die Laufbahn

Figl studierte Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz und promovierte anschließend in Wirtschaftsrecht an der WU Wien. Zusätzlich absolvierte er ein Masterstudium in Versicherungsrecht an der Universität Hamburg.

Im Oktober 2025 wechselte er als stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung in die Wiener Städtische, davor war er Rechtsanwaltsanwärter in einer auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Kanzlei, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Inneres sowie Universitätsassistent an der WU Wien. Begonnen hat er seine berufliche Laufbahn laut den Angaben als Polizeibeamter.

Die Statements

„Mit der Bestellung von Alexander Figl zum Leiter der Rechtsabteilung gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der über umfassende juristische Kompetenz verfügt. Wir sind überzeugt, dass er die Weiterentwicklung unseres Unternehmens mit seiner Expertise maßgeblich unterstützen wird“, so Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen.

„Ich freue mich sehr auf die vielfältige Aufgabe. Vertrauen ist das grundlegende Fundament unseres Geschäfts. Eine moderne Rechtsabteilung schafft die rechtliche Sicherheit, die Innovation ermöglicht und nachhaltiges Wachstum unterstützt“, so Alexander Figl.

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