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Business, Recht

Birkenstock emittiert 900 Millionen Euro: Die Kanzleien

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Kapitalmarkt & Anwälte. Die Birkenstock Group hat Senior Notes um 900 Millionen Euro begeben. Paul, Weiss und Hengeler Mueller waren behilflich.

Die Birkenstock Group B.V. & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Birkenstock Holding plc, hat vorrangige Schuldverschreibungen (Senior Notes) im Gesamtnennbetrag von 900.000.000 Euro begeben. Die Schuldverschreibungen sind mit einem Zinssatz von 4,5% p.a. verzinst, zahlbar halbjährlich nachträglich, und haben eine Laufzeit bis Juni 2033.

Die Schuldverschreibungen werden von bestimmten Tochtergesellschaften der Birkenstock Holding plc garantiert, so eine Aussendung. Der Emissionserlös werde u.a. zur Rückzahlung ausstehender Schuldverschreibungen und zur Finanzierung von Aktienrückkäufen verwendet. Die Schuldverschreibungen wurden im 144A/Reg S-Format begeben und im Rahmen von Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren platziert.

Die Berater

Paul, Weiss agierte als Lead-Counsel für Birkenstock. Hengeler Mueller hat zu den deutschen Aspekten der Transaktion beraten. Im Team von letzterer Kanzlei waren (Kapitalmarktrecht/Finanzierung): Pascal Brandt, Henning Hilke (beide Partner, beide Federführung), Simon Tänzer (Senior Associate), Til Kopietz (Associate, alle Frankfurt); Steuerrecht: Sebastian Adam (Partner) und Karl Hummel (Associate, beide Frankfurt).

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