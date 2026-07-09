CMS macht Valentina Eigner zur Partnerin für Energierecht

Wien. Wirtschaftskanzlei CMS holt Valentina Eigner (32) als neue Partnerin in die Energy & Climate Change Sector Group.

Valentina Eigner ist auf Energierecht spezialisiert und berät nationale und internationale Unternehmen entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette, so eine Aussendung. Ihre Schwerpunkte liegen demnach in den Bereichen erneuerbare Energien, Batteriespeicher, alternative Kraftstoffe sowie CO2- und Emissionsmärkte. Ihre Themen sind u.a. die Strukturierung und Verhandlung von Projekt- und Energiehandelsverträgen insbesondere von PPAs, Batteriespeicher-Vermarktungsmodellen sowie Vertragsstrukturen für Biogas und erneuerbaren Wasserstoff. Zudem berate sie zu regulatorischen Fragestellungen im Energie- und CO2-Markt auf österreichischer und europäischer Ebene.

Die Laufbahn

Valentina Eigner studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und an der Sciences Po Paris, wo sie erstmals mit energierechtlichen Themen in Berührung kam. Anschließend promovierte sie im Energiewirtschaftsrecht mit einer Dissertation zur Regulierung internationaler Gaspipelines.

Nach einer Tätigkeit im öffentlichen Recht bei bpv Hügel wechselte sie in das Energierechtsteam von DLA Piper und ist seither laut den Angaben ausschließlich im Energiesektor tätig. Sie referiert als Fachvortragende u.a. zu „Energy Law and Energy Markets” an der FH Wels.

Die Statements

Thomas Hamerl, Partner im Bereich Energiewirtschaft & Klimaschutz bei CMS Österreich: „Die Energiewende ist ein zentraler Wachstumstreiber für unsere Mandant:innen – und für unsere Praxis. Mit Valentina Eigner gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin, die regulatorische Tiefe mit umfassender Erfahrung in der Vertragsgestaltung verbindet. Mit ihr stärken wir unsere Position als eine der führenden Ansprechpartnerinnen im Energiemarkt weiter.“

„Die Energiewende eröffnet völlig neue Geschäftsmodelle – von Batteriespeichern über erneuerbaren Wasserstoff bis hin zu alternativen Kraftstoffen. Gleichzeitig steigt die regulatorische Komplexität. Unternehmen brauchen heute Berater:innen, die regulatorische Expertise mit Projekt- und Transaktionspraxis verbinden und die Marktmechanismen der Energiewirtschaft verstehen. Genau diese Kombination zeichnet CMS aus. Ich freue mich darauf, unsere Mandant:innen bei der Umsetzung ihrer Energie- und Dekarbonisierungsprojekte zu begleiten“, so Valentina Eigner.