Start-up-Szene erholt sich: Es gibt um 329 Prozent mehr Geld

Trendwende. Österreichs Start-ups sammelten im ersten Halbjahr 2026 wieder deutlich mehr Kapital ein. Die Anzahl der Finanzierungsrunden erreichte mit 97 einen neuen Rekord, so EY.

Nach mehreren Jahren rückläufiger Finanzierungsaktivität sendet die österreichische Start-up-Szene im ersten Halbjahr 2026 wieder deutlich positive Signale: Das Gesamtfinanzierungsvolumen stieg auf 472 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres mehr als vervierfacht (+329 %).

Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Finanzierungsrunden um 24 Prozent auf 97 Deals und erreichte damit einen neuen Rekordwert für ein Halbjahr. Auch die durchschnittliche Höhe der Finanzierungsrunden legte deutlich zu und stieg von rund zwei Mio. Euro auf 6,3 Mio. Euro.

Damit endet vorerst eine Phase kontinuierlich sinkender Finanzierungsvolumina, die im ersten Halbjahr 2025 ihren bisherigen Tiefpunkt erreicht hatte, so die Ergebnisse des aktuellen Start-up Barometers Österreich des Beratungsunternehmens EY. Berücksichtigt wurden laut Aussendung Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich, deren Gründung höchstens zehn Jahre zurückliegt.

Finanzierungsmarkt dreht wieder ins Plus

„Nach mehreren herausfordernden Jahren sehen wir erstmals wieder eine breite Bewegung in die richtige Richtung. Das jüngste Halbjahr war nicht nur aufgrund einzelner Großfinanzierungen erfolgreich, sondern weil sich zahlreiche positive Entwicklungen gleichzeitig beobachten lassen: mehr Finanzierungsrunden, deutlich größere Tickets, mehr internationale Investoren und wieder mehr Zuversicht im Markt. Das österreichische Start-up-Ökosystem zeigt damit eindrucksvoll, dass es trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nichts von seiner Innovationskraft verloren hat“, so Florian Haas, Head of Start-up bei EY Österreich.

„Was wir derzeit sehen, ist vor allem das verspätete Ankommen einer Entwicklung, die in anderen europäischen Märkten bereits früher eingesetzt hat. Nach Jahren der Zurückhaltung werden Venture-Capital-Fonds wieder aktiver, die Investitionsbereitschaft steigt und größere Finanzierungsrunden kehren zurück. Österreich hat sich von der internationalen Entwicklung etwas abgekoppelt und die Talsohle später erreicht, profitiert jetzt aber umso stärker von der Marktbelebung. Gleichzeitig sind heimische Start-ups heute wesentlich fokussierter, kapitaleffizienter und internationaler aufgestellt als noch vor einigen Jahren. Erfolgreiche Exits wie Tractive und Emmi AI sowie der Dachfonds als wichtiges Standortsignal werden diesen positiven Trend zusätzlich verstärken.“

Neuer Halbjahresrekord

Bemerkenswert ist laut Haas die Breite der Erholung: Während die beiden 100-Millionen-Euro-Finanzierungen von Waterdrop und Gropyus für internationale Aufmerksamkeit sorgten, wurde gleichzeitig mit 97 Finanzierungsrunden ein neuer Halbjahresrekord erzielt. Die aktuelle Erholung basiert damit also nicht nur auf einzelnen Leuchtturmtransaktionen, sondern auf einer deutlich breiteren Investitionsaktivität quer durch zahlreiche Branchen und Unternehmensphasen.

Auch historisch betrachtet markiert das erste Halbjahr 2026 einen Wendepunkt: Nach dem schwächsten Halbjahreswert seit Jahren im Jahr 2025 wurde nun das höchste erste Halbjahresvolumen seit dem Rekordjahr 2022 erreicht.

Anders als in den Rekordjahren 2021 und 2022 basiert das aktuelle Ergebnis nicht auf Mega-Deals jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze. Ohne Berücksichtigung solcher Ausnahmetransaktionen wäre das erste Halbjahr 2026 sogar das erfolgreichste Halbjahr der österreichischen Start-up-Geschichte.

„Das ist ein wichtiger Unterschied zu früheren Erholungsphasen. Wir sehen nicht nur einzelne Leuchtturmtransaktionen, sondern eine hohe Aktivität quer durch zahlreiche Branchen und Unternehmensphasen. Das deutet darauf hin, dass wieder mehr Kapital verfügbar ist und das Vertrauen der Investoren in den Standort Österreich zurückkehrt“, so Haas.

„Stimmung hat sich verbessert“

Die Entwicklung deutet auch auf eine gewisse Normalisierung des internationalen Venture-Capital-Marktes hin: Nachdem viele Fonds in den vergangenen Jahren vor allem damit beschäftigt waren, bestehende Portfoliounternehmen zu stabilisieren und zu finanzieren, scheint nun wieder mehr Kapital für Neuinvestitionen zur Verfügung zu stehen.

„Wir beobachten seit einigen Monaten, dass Investoren wieder aktiver werden und sich stärker auf Wachstumschancen konzentrieren. Die Unsicherheit ist zwar nicht verschwunden, aber die Stimmung hat sich verbessert. Viele Fonds verfügen über erhebliche Mittel und suchen nach attraktiven Investmentmöglichkeiten. Österreich profitiert aktuell davon, dass die Qualität heimischer Start-ups international zunehmend wahrgenommen wird“, so Haas.

Wie stark das Investitionsklima zuletzt angezogen hat, zeigt auch ein Blick auf die Monatsentwicklung: Allein im März 2026 flossen rund 146 Mio. Euro in österreichische Start-ups, im Mai weitere rund 139 Mio. Euro. In beiden Monaten wurde damit jeweils mehr Kapital investiert als im gesamten zweiten Halbjahr 2025 zusammen.

Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht: „Von einer neuen Goldgräberstimmung sind wir noch entfernt. Die vergangenen Jahre haben Spuren hinterlassen und viele Start-ups mussten lernen, deutlich kapitaleffizienter zu arbeiten. Diese Entwicklung ist jedoch nicht negativ. Viele Unternehmen sind heute robuster, fokussierter und nachhaltiger aufgestellt als noch vor wenigen Jahren.“

Mehrere erfolgreiche Exits

Neben den Finanzierungsrunden prägten auch mehrere erfolgreiche Exits das erste Halbjahr 2026: Besonders die Erfolgsgeschichten von Tractive und Emmi AI sorgten für internationale Aufmerksamkeit und wurden innerhalb der Szene als starkes Signal wahrgenommen.

„Erfolgreiche Exits sind für ein Ökosystem mindestens genauso wichtig wie neue Finanzierungsrunden. Sie beweisen, dass österreichische Start-ups in der Lage sind, Unternehmen mit internationaler Relevanz aufzubauen und attraktive Renditen für Investoren zu erzielen. Gleichzeitig schaffen solche Erfolgsgeschichten neue Vorbilder für die nächste Gründergeneration. Fast alle erfolgreichen internationalen Start-up-Standorte zeichnen sich durch einen funktionierenden Kreislauf aus Gründungen, Wachstum, Exits und Reinvestitionen aus. Je mehr erfolgreiche Exits wir sehen, desto stärker wird dieser Kreislauf auch in Österreich“, so Haas.

Großfinanzierungen kehren zurück

Besonders auffällig ist laut EY die Rückkehr großer Finanzierungsrunden: Nachdem im ersten Halbjahr 2025 lediglich zwei Finanzierungsrunden mit einem Volumen von mehr als zehn Mio. Euro registriert worden waren, wurden im ersten Halbjahr 2026 bereits neun derartige Transaktionen gezählt. Darunter befanden sich zwei Finanzierungen im Umfang von jeweils 100 Millionen Euro.

„Die Rückkehr großer Finanzierungsrunden ist ein wichtiges Signal, weil sie zeigt, dass Investoren wieder bereit sind, Wachstum in größerem Umfang zu finanzieren. Gerade Scale-ups benötigen substanzielle Kapitalbeträge, um internationale Märkte zu erschließen und globale Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen“, so Haas

Gleichzeitig bleibt die Breite des Marktes erhalten: „Insgesamt wurden 37 Finanzierungsrunden im Umfang von bis zu einer Mio. Euro registriert. Das zeigt, dass nicht nur etablierte Scale-ups profitieren, sondern weiterhin auch Kapital für junge Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen verfügbar ist“, so Haas.

Dachfonds sendet starkes Signal an Investoren

Parallel zur verbesserten Marktentwicklung gibt es auch positive wirtschaftspolitische Signale: Insbesondere die Umsetzung des Dachfonds wird innerhalb des österreichischen Innovationsökosystems als wichtiger Schritt gesehen.

„Der Dachfonds ist weit mehr als ein einzelnes Förderinstrument. Er sendet ein wichtiges Signal an nationale und internationale Investoren, dass Österreich Innovation, Unternehmertum und Wachstum aktiv unterstützen möchte. Solche Signale sind im internationalen Wettbewerb um Kapital von enormer Bedeutung.“

Entscheidend sei nun jedoch die konkrete Umsetzung: „Wenn es gelingt, zusätzliches privates Kapital zu mobilisieren und Finanzierungslücken in der Wachstumsphase zu schließen, kann daraus ein echter Hebel für den Standort entstehen. Jetzt kommt es darauf an, den positiven politischen Willen rasch in konkrete Maßnahmen zu übersetzen.“

Darüber hinaus braucht Österreich in seinen Augen weiterhin bessere Rahmenbedingungen für institutionelles Venture Capital, attraktivere Mitarbeitendenbeteiligungsmodelle sowie zusätzliche Maßnahmen zur Mobilisierung privaten Kapitals.

Größte Finanzierungsrunden gehen an Waterdrop und Gropyus

Die größten Finanzierungsrunden des ersten Halbjahres sicherten sich das Wiener Getränke-Scale-up Waterdrop und das PropTech-Unternehmen Gropyus mit jeweils 100 Mio. Euro. Dahinter folgen das Batterie-Technologie-Unternehmen Aviloo (30 Mio. Euro), das Raumfahrtunternehmen Enpulsion (22,5 Mio. Euro), die Fitness-Plattform Reps (20,2 Mio. Euro) sowie das Wiener HealthTech-Scale-up nyra health (20 Mio. Euro).

Weitere Finanzierungen gingen an das ClimateTech-Unternehmen Carbondrop, das HealthTech-Unternehmen Flinn, das KI-Start-up fonio.ai, den Cybersecurity-Spezialisten SecurITe, die Facility-Management-Operations-Plattform ToolSense sowie das FoodTech-Unternehmen Neoh. Insgesamt entfielen mehr als 42 Prozent des gesamten Finanzierungsvolumens auf die beiden Transaktionen von Waterdrop und Gropyus.

Oberösterreich und Niederösterreich holen auf

Das mit Abstand meiste Kapital konnten erneut Wiener Start-ups einwerben. Rund 360 Mio. Euro beziehungsweise 76 Prozent des gesamten Risikokapitals flossen im ersten Halbjahr 2026 an Unternehmen aus der Bundeshauptstadt. Gleichzeitig wurden 55 der insgesamt 97 Finanzierungsrunden in Wien registriert.

Auf Rang zwei beim Finanzierungsvolumen liegt erstmals Niederösterreich mit 53 Mio. Euro vor Tirol mit 23 Mio. Euro. Bei der Anzahl der Finanzierungsrunden folgen die Steiermark und Oberösterreich mit je 13 Abschlüssen. Besonders Oberösterreich konnte seine Deal-Aktivität gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern.

Software & Analytics bleibt führender Sektor

Mit 30 Finanzierungsrunden war Software & Analytics erneut der aktivste Sektor im österreichischen Start-up-Ökosystem. Dahinter folgen Health mit 19 sowie E-Commerce mit acht Finanzierungsrunden. Besonders dynamisch entwickelte sich der Gesundheitssektor.

Die Zahl der Finanzierungsrunden stieg von elf auf 19, gleichzeitig erhöhte sich das investierte Kapital von rund 14 auf knapp 56 Millionen Euro. Damit zähle Health mittlerweile zu den dynamischsten Bereichen des österreichischen Start-up-Ökosystems.

Beim Investitionsvolumen lagen E-Commerce mit 122 Millionen Euro und PropTech mit 107 Millionen Euro vorne. Dahinter folgen Software & Analytics mit rund 58 Millionen Euro sowie Health mit rund 56 Millionen Euro.

Der Aufschwung im österreichischen Start-up-Ökosystem werde zunehmend von technologie- und forschungsintensiven Unternehmen getragen. Ein wachsender Teil des investierten Kapitals fließt in Bereiche wie Gesundheit, ClimateTech, Raumfahrt, industrielle Innovation oder digitale Infrastruktur.