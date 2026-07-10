ASW startet neues jährliches Highlight für Steuersachbearbeiter:innen / Bilanzbuchhalter:innen

Am 16. und 17. September fällt in Wien der Startschuss für ein gänzlich neues Branchen-Format, das künftig jährlich über die Bühne geht!

Im Fokus stehen einerseits exzellente Fachimpulse und andererseits ein völlig neues „Community“-Erlebnis: Die Teilnehmer:innen erweitern und aktualisieren ihr Wissen, sie knüpfen gleichzeitig wertvolle Kontakte und tauschen sich auf Augenhöhe mit Berufskolleginnen und -kollegen aus der Bilanzbuchhaltung aus.

Das Konzept für dieses innovative Veranstaltungsformat stammt von den Top-Steuerexpert:innen Manuela Meyerhofer und Anton Egger, die in den einzelnen Programmpunkten stark auf Praxisbeispiele von ausgewählten Expert:innen aus dem Berufsstand und der Finanz setzen.

„Neues jährliches Weiterbildungshighlight“

„Steuersachbearbeiter:innen und Bilanzbuchhalter:innen leisten nicht nur einen entscheidenden Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg einer Steuerberatungskanzlei, sondern sind die zentrale Schnittstelle zwischen Klient:innen und Steuerberater:innen. Sie tragen deshalb maßgeblich zur Qualität der Kanzleiarbeit bei“, weist Elisabeth Ertl, Fachbereichsleiterin für Weiterbildung an der ASW, auf den hohen Stellenwert der Berufsgruppe hin. „Mit dem neuen ASW MeetUp schaffen wir für Bilanzbuchhalter:innen ein jährliches Weiterbildungshighlight, das aktuelles Fachwissen, hohe Praxisorientierung und wertvollen kollegialen Austausch vereint. Ziel ist es, eine lebendige Plattform zu bieten, auf der die Teilnehmer:innen fachlich am neuesten Stand bleiben, praxisnahe Fragestellungen gemeinsam bearbeiten und von den Erfahrungen anderer Berufskolleg:innen profitieren können.“

Prägnante Fachimpulse vermitteln praxisnahes, direkt umsetzbares Know-how. Auch der eine oder andere Aha-Moment wird dabei sein, kündigen die Verantwortlichen an. Und natürlich ist Community-Building und -Pflege ein zentraler Bestandteil des Formates. So wartet am Abend des ersten Tages ein stimmungsvolles Get-together mit Fingerfood, Cocktails und Loungemusik auf die Teilnehmer:innen.

„Perfekt zum Netzwerken, Ideen teilen und neue Kontakte knüpfen – denn starke Verbindungen machen unseren Berufsstand zukunftsfit“, so Elisabeth Ertl.

Wer diesen Pflichttermin für alle, die Knowhow und Community-Building verbinden wollen, nicht versäumen möchte, findet hier alle Informationen:

MeetUp SteBiBu 2026 Das jährliche Community-Highlight für alle Steuersachbearbeiter:innen/Bilanzbuchhalter:innen | Veranstaltungsdetails – Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

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