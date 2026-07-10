Clifford Chance berät Private-Credit-Fonds bei Nextron-Kauf durch Eurazeo

Frankfurt. Anwaltskanzlei Clifford Chance berät Private-Credit-Fonds als Kreditgeber bei der Übernahme von Nextron Systems durch Eurazeo.

Nextron Systems ist ein deutscher Anbieter von Cybersicherheitssoftware mit Schwerpunkt auf forensischen Analysen sowie die Bereitstellung von Sicherheitslösungen für Compromise Assessments. Nun hat Nextron Systems mit Eurazeo einen neuen Eigentümer erhalten. Wirtschaftskanzlei Clifford Chance hat Private-Credit-Fonds als Kreditgeber bei der Finanzierung der Übernahme von Nextron Systems durch Eurazeo beraten, so eine Aussendung.

Die Übernahme

Eurazeo werde das weitere Wachstum von Nextron Systems gezielt fördern, indem das Unternehmen seine Marktpräsenz in einem noch jungen Marktsegment ausbaut, seine internationale Expansion vorantreibe und die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Produkte unterstütze. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von KI und den damit einhergehenden immer raffinierteren cybergestützten Bedrohungen, sei Nextron Systems gut aufgestellt, um von der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Erkennungslösungen zu profitieren. Gleichzeitig nutze das Unternehmen KI bereits selbst gezielt zur Weiterentwicklung seiner Tools.

Das Clifford-Chance-Team stand unter der Leitung von Partner Steffen Schellschmidt sowie Partner (Germany) Christoph Nensa (beide Debt Finance, München und Frankfurt).