IFCO stockt Term Loan B auf mit Latham & Watkins

Frankfurt. Kanzlei Latham & Watkins hat IFCO beim Repricing und der Aufstockung eines Term Loan B auf 2,5 Mrd. Euro beraten.

Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins hat IFCO bei einem Repricing und der Aufstockung des Term Loan B auf nunmehr 2,5 Mrd. Euro beraten, so eine Aussendung.

IFCO ist ein weltweiter Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungslösungen für frische Lebensmittel. Das Unternehmen befindet sich im gemeinsamen Eigentum der Geldhäuser Triton und Stonepeak.

Das Beratungsteam

Latham hatte IFCO bereits bei einer früheren Refinanzierung beraten. Aktuell waren aktiv: Alexandra Hagelüken (Partner, Frankfurt), Rainer Adlhart (Counsel, München, gemeinsame Federführung), Verena Birke (Frankfurt), Sibel Baran (München, beide Associate, alle Corporate Finance) und Özge Schrell (Senior Legal Analyst, Frankfurt).