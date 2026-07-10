PwC Advisory: Roland Schöbel tritt ab, Michael Lackner folgt

Wien. Roland Schöbel verabschiedet sich als Vorstand und Leiter der Unternehmensberatung von PwC. Michael Lackner folgt nach.

Seit 1. Juli 2026 führt Roland Schöbel (61) seine Karriere außerhalb von PwC Österreich fort, so eine Aussendung: Nach insgesamt 15 Jahren im Unternehmen, davon acht Jahre als Leiter der Unternehmensberatung und Mitglied des Vorstands, verabschiede er sich von PwC Österreich.

Während seiner Zeit bei PwC verantwortete Roland Schöbel unter anderem den Aufbau des Consulting-Geschäfts, leitete die Industriegruppe Financial Services und prägte zahlreiche strategische Initiativen, heißt es dazu.

„Prägender Abschnitt“

„Meine Zeit bei PwC Österreich war weit mehr als eine berufliche Station. Sie war ein prägender Abschnitt meines Lebens – mit spannenden Herausforderungen, gemeinsamen Erfolgen und vor allem mit großartigen Menschen, die diese Zeit für mich besonders gemacht haben“, so Roland Schöbel.

„Roland Schöbel hat die Entwicklung unserer Unternehmensberatung über viele Jahre maßgeblich mitgestaltet und wichtige Impulse für unser Unternehmen gesetzt. Für seinen Einsatz, seine Führungsstärke und die erfolgreiche Zusammenarbeit möchten wir ihm herzlich danken und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg“, so Rudolf Krickl, CEO von PwC Österreich.

Der Nachfolger

Nachfolger von Roland Schöbel als Chef der Unternehmensberatung in Österreich ist Michael Lackner. Der PwC-Partner ist seit 2015 im Financial Services Consulting Advisory Bereich tätig und leitet dort das Risk & Regulation Team.