Rödl ernennt Pastille zum Chef für Österreich, Schweiz, Nordeuropa

Wirtschaftskanzleien. Rödl ernennt Anwalt Jens-Christian Pastille zum Geschäftsführenden Partner für Nordeuropa, Österreich und die Schweiz.

Kanzlei Rödl baut die globale Geschäftsleitung aus, so eine Aussendung: Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 wurde Jens-Christian Pastille, Rechtsanwalt und seit 2004 an Bord, zum Geschäftsführenden Partner berufen. In seiner neuen Rolle leitet er demnach die Region Nordeuropa mit den Ländern im Baltikum und Skandinavien sowie Belarus, Kasachstan, Usbekistan, Österreich und die Schweiz.

Prof. Christian Rödl, Vorsitzender der Geschäftsleitung, lobt den „erfolgreichen Aufbau unserer Standorte im Baltikum und in Skandinavien“, mit dem Pastille über viele Jahre hinweg die internationale Entwicklung von Rödl maßgeblich mitgestaltet habe: „Ich freue mich, dass Jens unseren Wachstumskurs nun auch auf Geschäftsleitungsebene weiter vorantreiben wird.“

Die Laufbahn

Pastille verfüge über langjährige Beratungserfahrung in grenzüberschreitenden Mandaten in Nord-,Mittel- und Osteuropa, insbesondere bei Unternehmenskäufen und Immobilientransaktionen. Seine Beratungsschwerpunkte liegen demnach im internationalen Vertragsrecht, bei Auslandsinvestitionen sowie in der Strukturierung und Umsetzung komplexer Transaktionen.

Jens-Christian Pastille studierte Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin sowie an der George Washington University (LL.M.). Er war als Anwalt in verschiedenen Ländern Nord-, Mittel- und Osteuropas tätig.