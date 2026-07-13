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AON ernennt Michael Sturmlechner zum CEO in Österreich

Michael Sturmlechner ©Aon / Georg Wilke

Wien. Aon ernennt Michael Sturmlechner (54) zum Österreich-Chef. Er folgt auf Marcel Armon, der Deutschland-CEO wird.

Aon plc gibt per Aussendung einen Führungswechsel in Österreich bekannt. Michael Sturmlechner hat per 1. Juli 2026 den Vorsitz der Aon Austria Geschäftsführung von Marcel Armon übernommen, der zeitgleich seine neue Position als CEO von Aon in Deutschland antritt.

Der neue Österreich-Chef Sturmlechner habe in den vergangenen Jahren im Aon Austria Geschäftsführungs-Team vor allem den Ausbau des internationalen Geschäfts aus Österreich heraus konsequent ausgebaut und weiterentwickelt; er habe langjähriger Erfahrung im Versicherungs- und Risikomanagementgeschäft.

In seiner neuen CEO-Rolle werde Sturmlechner im Geschäftsführungsteam gemeinsam mit Gerald Herbst und Harald Luchs in ihren bisherigen Ressort-Verantwortungen zusammenarbeiten. Zudem wurde Peter Artmann per 1. Juli 2026 in die Aon Austria Geschäftsführung berufen, zuständig für Chambers & Associations.

Die Aufgabe

Marcel Armon war seit 2021 CEO von Aon in Österreich und verantwortete in dieser Zeit die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens, den Ausbau der Marktposition, sowie zentrale Transformationsprojekte.

In seiner neuen Funktion als CEO von Aon in Deutschland werde er die österreichische Organisation im Rahmen der DACH- und EMEA-Struktur weiterhin unterstützen und den Übergang aktiv begleiten.

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