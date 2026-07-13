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Business, Recht, Steuer

Immobilien-Steuerhandbuch erhält in der 6. Auflage ein großes Update

Immobilienbesteuerung ©Manz

Immos & Fiskus. Das Praxishandbuch Immobilienbesteuerung berücksichtigt in der 6. Auflage u.a. das neue Betrugsbekämpfungsgesetz.

Das Praxishandbuch Immobilienbesteuerung bündelt Fachwissen aus der Steuerpraxis und soll Praktiker:innen sicher durch die wichtigsten Aspekte der Besteuerung von Immobilien führen, so Fachverlag Manz.

Behandelt werden u.a. die laufende Besteuerung von Grundstücken, die Besteuerung von Veräußerungserlösen, umsatzsteuerliche Besonderheiten, Selbstberechnung und Abfuhr, Grunderwerbsteuer und Gebühren, Immobilienfonds u.a.

Die neue Auflage

Die 6. Auflage berücksichtigt die jüngsten gesetzlichen Neuerungen, u.a. durch das Betrugsbekämpfungsgesetz 2025 (Änderung beim Vorsteuerabzug für „Luxusimmobilien“), das Abgabenänderungsgesetz 2025 sowie das Budgetbegleitgesetz 2025. Dazu werde auch auf aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung, Verwaltungspraxis und Literatur entsprechend eingegangen.

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