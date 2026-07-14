Bildungsanbieter IBB geht an Nord Holding mit Kanzlei Görg

Bildung & Investments. Kanzlei Görg berät die Eigentümer des IBB Instituts für Berufliche Bildung beim Verkauf an einen Nord Holding-Fonds.

Wirtschaftskanzlei Görg hat die bisherigen Eigentümer der IBB Institut für Berufliche Bildung AG beim Verkauf an einen von Nord Holding beratenen Fonds rechtlich beraten.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft steigt Nord Holding als Gesellschafter bei dem Bildungsdienstleister ein, so eine Aussendung. Der Vollzug der Transaktion erfolgte am 11. Juni 2026.

Das Unternehmen

IBB wurde 1985 in Buxtehude gegründet und zähle heute zu den führenden Anbietern öffentlich geförderter beruflicher Bildung in Deutschland. Das Unternehmen bietet mehr als 850 zertifizierte, überwiegend digitale Kursmodule in 20 Fachbereichen und beschäftigt rund 700 Mitarbeitende. Über das Viona-Partnernetzwerk ist das Bildungsangebot der IBB zudem an mehr als 1.000 Standorten in Deutschland zugänglich.

Mit der europäischen Private-Equity-Gesellschaft Nord Holding gewinne IBB einen neuen Gesellschafter, der die nächste Wachstumsphase des Unternehmens begleiten soll. Im Fokus stehen laut den Angaben der Ausbau der Marktposition von IBB, die Stärkung des Partnernetzwerks Viona sowie die Erschließung neuer Wachstumsfelder und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Servicequalität.

Kanzlei Görg hat die bisherigen Eigentümer der IBB mit einem Team um Tobias Fenck (Corporate / M&A) beraten. Dabei waren auch Andrea Zimmermann (Partnerin, Corporate/M&A), Kerstin Goeck (Counsel, Corporate/M&A), Claus Christopher Schiller (Partner, Corporate/M&A), Adalbert Rödding (Partner, Steuern), Holger Dann (Counsel, Steuern), Katharina Landes (Partnerin, IP/IT/Datenschutz; alle Köln) sowie Dirk Freihube (Partner, Arbeitsrecht) und Florian Seidl (Assoziierter Partner, Arbeitsrecht; alle Frankfurt am Main).