Industriesektor im DACH-Raum: Es geht aufwärts bei M&A-Deals

Frankfurt/Wien. Eine Studie von MP Corporate Finance ortet einen deutlichen Aufwärtstrend bei M&A-Transaktionen in der Industrie – vor allem in DACH.

Europas Private-Equity-Investoren stehen vor der aktivsten Investmentperiode seit zwei Jahren – zumindest im Industrieumfeld. So das Ergebnis des aktuellen „Industrial Private Equity (MPiPE) Indicator“ des auf den Industriesektor spezialisierten Wiener M&A-Beratungsunternehmens MP Corporate Finance für das erste Halbjahr 2026. Für die Studie wurden laut Aussendung rund 4.000 Senior-PE-Professionals in ganz Europa befragt.

Grund für den Optimismus ist demnach vor allem der strukturelle Zugzwang vieler Investoren: Laut der Studie halten Europas PE-Häuser mehr als 1,1 Billionen Euro an nicht investiertem Kapital, wobei ein erheblicher Anteil davon aus den Jahren 2022 und 2023 stammen soll.

Der Exit-Druck

Die deutlich gestiegenen Halteperioden von durchschnittlich fünf auf sieben Jahre sowie der signifikante Exit-Druck sorgen für zusätzliche Dynamik. Als Antwort auf diesen Druck gewinnen Continuation Funds zunehmend an Bedeutung – auch wenn dafür meist Bewertungsabschläge von 10-20% in Kauf genommen werden müssen, heißt es.

„Das Umfeld ist nach wie vor nicht ideal, aber der Handlungsdruck auf Seiten der Investoren – vor allem bei Private-Equity-Häusern – ist so hoch wie noch nie. Dry Powder, das seinen Deployment-Horizont überschritten hat, LPs, die Kapital zurückfordern, und ein Rückstau an unveräußerten Portfoliounternehmen, der sich nicht weiter ignorieren lässt: Diese Kombination setzt den Markt unvermeidbar in Bewegung – egal, wie sich die makroökonomischen Bedingungen weiterentwickeln“, so Roman Göd, Gründungs- und Managing Partner bei MP Corporate Finance.

Strategische Käufer dominieren

79% der befragten PE-Professionals erwarten ein wachsendes Interesse der Investoren an Industrieunternehmen. Ein Anstieg von rund 11% verglichen zum zweiten Halbjahr 2025 und der höchste Wert seit zwei Jahren.

Das wachsende Interesse an heimischen und europäischen Industrietargets spiegelt sich demnach auch in den Erwartungen an die Deal-Aktivität wider: So rechnen 74% mit einer deutlich steigenden Transaktionsanzahl. Haupttreiber ist laut MP allen voran der enorme Handlungsdruck: „Wer in Sachen Exit zu lange gewartet hat, kommt jetzt auf den Markt“, so Göd.

Viele strategische Käufer haben der Studie zufolge bereits die Gunst der Stunde erkannt. So legte der Anteil an Unternehmen, die an Strategen verkauft wurden, um ganze 82% zu, während Transaktionen mit PE-Investoren sowohl auf Käufer- und Verkäuferseite in geringerem Maße stiegen (56%).

„Strategische Käufer sind derzeit ein wichtiger Treiber. Durch die Übernahme synergiestarker Wettbewerber versuchen viele Unternehmen das träge organische Wachstum zu kompensieren und sich für die veränderte Wettbewerbslandschaft neu aufzustellen“, so Göd.

DACH-Region zieht an

In Sachen regionaler Unterschiede steche vor allem die DACH-Region heraus: Nach einem mehrjährigen Tief dürfte sich das Bild laut Studie nun drehen. Dies spiegelt sich auch in der wachsenden Zuversicht in Sachen Deal-Aktivität wider: So rechnen rund zwei Drittel der Befragten (63%) mit einer steigenden Anzahl an Transaktionen in der Region – ebenfalls der höchste Wert seit Beginn der MPiPE-Erhebung vor zwei Jahren.

Westeuropa hingegen steht laut Studie weiter unter Druck: Zollbelastungen und das französische Fiskalumfeld dämpfen die Käuferüberzeugung, selbst wenn Einstiegspreise nachgeben.

Wie in den Jahren zuvor führen auch im ersten Halbjahr 2026 die Nordics den europäischen Vergleich an – beflügelt durch massiv steigende Verteidigungs- und Sicherheitsinvestitionen von rund 50 Milliarden Euro, die Kapital in dual-use-fähige Industrieplattformen lenken und Bewertungen in der Region auf hohem Niveau halten.

„Die DACH-Region bietet aktuell gute Einstiegsfenster. Die selektive Neubewertung, die wir in Deutschland und der gesamten DACH-Region beobachten, schafft Chancen für Investoren. Vor allem für jene, die neben dem Know-how für operative Wertschöpfung auch die Geduld mitbringen, Unternehmen durch ein anspruchsvolles Umfeld zu navigieren. Top-Performer werden dabei nach wie vor zu Spitzenpreisen gehandelt“, so Gregor Nischer, Gründungs- und Managing Partner bei MP Corporate Finance.

Renditedruck verändert Wertschöpfungsmodell

Die Zeiten, in denen günstige Finanzierung sowie steigende Multiples für attraktive Renditen sorgten, sind laut Nischer vorerst vorbei. Fremdkapitalkosten liegen inzwischen über 8%, Leverage-Niveaus werden von der Mehrheit der Befragten als weiter rückläufig eingeschätzt.

Um Fondsrenditen früherer Jahrgänge zu erreichen, braucht es laut Studie ein EBITDA-Wachstum von 10 bis 12% – und dieses muss operativ erwirtschaftet werden. Zudem werden Earn-out-Klauseln, Convertibles und Rückbeteiligungen – so genanntes Roll-Over-Equity – zu Standardwerkzeugen, um Bewertungslücken zwischen Käufern und Verkäufern zu schließen.

„Wer heute noch auf Multiple-Expansion und günstiges Fremdkapital als primäre Renditetreiber setzt, wird enttäuscht werden. Die Fonds, die in diesem Zyklus überzeugen, sind jene, die echtes industrielles Know-how mitbringen und in der Lage sind, ihre Portfoliounternehmen tatsächlich operativ zu entwickeln“, so Nischer.

KI verringert Due-Diligence-Komplexität

Positive Signale erwarten die Befragten in Sachen Due-Diligence-Komplexität. Denn während diese vor allem im vergangenen Jahr in Gesamteuropa gestiegen ist, rechnet nun die Hälfte der Befragten (50%) mit einer Vereinfachung. Der Grund: Künstliche Intelligenz.

„Trotz der wachsenden Anforderungen u.a. durch ESG-Regularien, Zollrisiken oder angespannte Lieferketten, erwarten wir, dass der verstärkte Einsatz KI-gestützter Tools den Due-Diligence-Prozess künftig beschleunigen wird. Das ermöglicht Investoren, mehr Transaktionen in kürzerer Zeit zu prüfen“, so Nischer.

Fundraising und Fremdkapital

Wenig Veränderung hingegen zeigt sich im Fundraising: Das Umfeld bleibt weiter angespannt, nur 24% der Befragten rechnen mit einer spürbaren Verbesserung. Weltweit fiel das Fundraising 2025 auf unter 600 Milliarden Euro – den niedrigsten Stand seit fünf Jahren.

Das Kapital konsolidiert sich laut MP vor allem bei großen, etablierten Plattformen. Spezialisierte Mid-Market-Investoren hingegen betreiben einen sehr selektiven Fundraising-Prozess und konzentrieren sich auf einen klar differenzierten Sektor-Fokus oder auf einen operativen Track-Record.

Mit Blick auf die Finanzierung bleibt Fremdkapital der Engpass: Die Mehrheit der Befragten erwartet eine weitere Verschlechterung, sowohl was die Verfügbarkeit (66%) als auch das Leverage-Niveau (74%) betrifft. Private-Credit-Fonds schließen in diesem Umfeld zwar die von Banken hinterlassene Lücke, jedoch stark selektiv und zu deutlich höheren Kosten, heißt es.