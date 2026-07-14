Joint Venture für quantensichere Verschlüsselung mit Schönherr

Zentraleuropa. Schönherr berät Andial Quantum Systems bei der Gründung des Joint Ventures Chandal gemeinsam mit Chelpis aus Taiwan.

Schönherr hat Andial Quantum Systems bei der Gründung eines Joint Ventures – der Chandal Quantum Group GmbH – mit der taiwanischen Chelpis Quantum Corporation beraten, so eine Aussendung. Das neue Unternehmen werde quantensichere Verschlüsselung, sichere Halbleiterlösungen und souveräne KI-Infrastruktur für Österreich, Deutschland und die Schweiz anbieten.

Das Signing ist am 3. Juli erfolgt. Schönherr beriet Andial bei der Gründung des Joint Ventures, einschließlich der Transaktionsdokumentation.

Die Mission

Chandal Quantum Group verfüge über die exklusiven Rechte am Technologieportfolio von Chelpis in Österreich, Deutschland und die Schweiz. Seine Quantensicherheitsplattform soll Staaten und Unternehmen der kritischen Infrastruktur durch die Umstellung auf Quantensicherheit beraten: von der automatisierten Analyse der eingesetzten Verschlüsselung über die Migration auf quantensichere Verfahren bis zu geschützten KI-Chips, abhörsicherer Kommunikation und Rechenzentren für KI in sicherer Umgebung, heißt es dazu.

Das Kanzlei-Team, das Andial beriet, wurde von Niklas Kerschbaumer (Rechtsanwalt) geleitet und umfasste weiters Marco Thorbauer (Partner), Daniela Birnbauer (Rechtsanwältin) und Alexander Giehser (Rechtsanwaltsanwärter).