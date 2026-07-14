Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern

Wien/Baden. Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Artus hat den Partnerkreis um Alexander Wojciechowski und Christoph Scheidl erweitert.

Die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei ARTUS erweitert mit 1. Juli 2026 ihren Partnerkreis, so eine Aussendung. Mit der Ernennung von Alexander Wojciechowski und Christoph Scheidl zu Partnern stärke das Unternehmen seine Führungsebene und setzt den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort.

Mit ihren fachlichen Schwerpunkten ergänzen die beiden neuen Partner die strategische Ausrichtung der Kanzlei insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Internationalität und KMU-Betreuung, heißt es weiter. Derzeit hat Artus rund 80 Beschäftigte an den Standorten Wien und Baden.

Die beiden neuen Partner

Alexander Wojciechowski ist seit 2018 Steuerberater und seit März 2024 bei Artus an Bord. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im internationalen Steuerrecht, in der Betreuung von KMU sowie in Global Mobility-Themen und unternehmensnaher Beratung. Zuvor war er mehrere Jahre bei einer Big-Four-Gesellschaft sowie in mittelständischen Kanzleien tätig.

Christoph Scheidl ist ebenfalls seit 2018 Steuerberater und seit Juli 2025 bei Artus tätig. Er verantwortet zusätzlich die Leitung der Buchhaltungsabteilung und beschäftige sich insbesondere mit der Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Rechnungswesen sowie dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Kanzleipraxis. Seine Schwerpunkte liegen in der KMU-Beratung, Bilanzierung sowie Digitalisierungsthemen.

Das Statement

„Die Steuerberatung befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: Digitalisierung, Automatisierung und internationale Verflechtungen verändern die Anforderungen unserer Klientinnen und Klienten nachhaltig. Mit Alexander und Christoph gewinnen wir zwei Partner, die diese Entwicklungen nicht nur fachlich abbilden, sondern aktiv mitgestalten. Damit stärken wir unsere Fähigkeit, Unternehmen in einem zunehmend komplexen Umfeld praxisnah und zukunftsorientiert zu begleiten“, so Michael Obernberger Managing Partner bei Artus Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung.