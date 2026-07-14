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UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

Michael Klaffenböck ©UniCredit Leasing Austria

Management. Michael Klaffenböck ist der neue CEO der UniCredit Leasing Austria. Er folgt auf Erich Schramek.

Michael Klaffenböck (57) wurde mit 1. Juli 2026 zum neuen CEO der UniCredit Leasing Austria bestellt. Er folgt in dieser Funktion auf Erich Schramek, der laut Aussendung in den Ruhestand tritt.

Michael Klaffenböck begann seine Karriere bei Denzel. Nach einer Station bei Raiffeisen Leasing wechselte er zur Porsche Bank, wo er in verschiedenen Funktionen die Expansion des Unternehmens mit vorantrieb. Unter anderem übernahm er die Leitung der Porsche Leasing Bulgarien und später im Rahmen eines Joint Ventures mit Volkswagen Financial Services die Geschäftsführung der VWFS Slowakei sowie der VWFS Maklerska.

Nach weiteren Stationen wurde er 2019 CEO der Toyota Kreditbank ZNL Österreich (TFSAT), wo er unter anderem den Aufbau einer vertriebsorientierten Captive Bank leitete. Michael Klaffenböck studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Leopold-Franzens-Uni Innsbruck, absolvierte ein Marketing-Management-Programm an der Graduate School of Business in Dublin und hat ein Doktorat der WU Wien.

Das Statement

„Mit Michael Klaffenböck konnten wir einen der profiliertesten Manager im Finanzdienstleistungsbereich mit Schwerpunkt Automotive für diese Position gewinnen“, so Dieter Hengl, Firmenkunden-Vorstand der UniCredit Bank Austria: „Er verbindet jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Banking, Leasing sowie Versicherungsvermittlung und Kooperation mit ausgeprägter Vertriebskompetenz, strategischem Weitblick und klarer unternehmerischer Führung. Zudem verfügt er über ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Leasingkunden.“

 

 

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