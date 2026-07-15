Steuerberatung für Ärzte: Webinar zu Gruppenpraxis & Co

Mediziner und Fiskus. Ein ASW-Webinar im August betrachtet die Besonderheiten bei steuerlichen Umstrukturierungen in der Medizin.

Zielgruppe sind Steuerprofis, die Ärztinnen und Ärzte bei Veränderungen steuerlich optimal begleiten wollen, so die ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen).

Die Themen

Bei dem Webinar am 4. August geht es laut Ankündigung um steuerliche Umstrukturierungen wie die Ordinationsübergabe, die Aufnahme neuer Partner, die Gründung einer Gruppenpraxis oder eines Primärversorgungszentrums (PVE).

Geboten wird demnach ein Überblick über die wichtigsten Anwendungsfälle des Umgründungssteuergesetzes für Praktiker:innen. Weiters werden Fragen beantwortet wie:

Wahl der optimalen Rechtsform

Verkauf oder Zusammenschluss: Vor- und Nachteile

das „begünstigte“ Vermögen

Umsetzung des Zusammenschlusses in der Praxis

Wechsel der Gewinnermittlungsart

Zusammenschlussbilanz

Vorsorgemethode (Gewinnvorab, Liqidationsvorab)

Vertragsbestandteile