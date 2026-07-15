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Bildung & Uni, Business

Uni Graz-Weiterbildungstochter Uni for Life feiert den 20er

Ehrenhöfer, Gutschelhofer, Herlitschka, Witzel, Fallenböck ©Fischer

Fortbildung & Anbieter. Der steirische Bildungsanbieter Uni for Life hat mit einem Jubiläumsempfang für 200 Gäste das 20-jährige Bestehen gefeiert.

Mit einem Jubiläumsempfang im Palais Kottulinsky feierte Uni for Life (die Weiterbildungseinrichtung der Uni Graz) am 8. Juli 2026 mit rund 200 Gästen ihr 20-jähriges Bestehen.

Gemeinsam mit Vertreter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik sowie langjährigen Wegbegleiter:innen wurde auf zwei erfolgreiche Jahrzehnte universitärer Weiterbildung zurückgeblickt und zugleich die Bedeutung des lebenslangen Lernens für Gesellschaft und Wirtschaft in den Mittelpunkt gestellt, so eine Aussendung.

Den Auftakt bildete ein Festakt mit Beiträgen von Geschäftsführer Stephan Witzel, Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Uni Graz Vizerektor Markus Fallenböck und dem ehemaligen Rektor Univ.-Prof. Alfred Gutschelhofer sowie Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Technologies Austria.

Weiterbildung für alle Lebenslagen

In ihren Beiträgen spannten die Festredner:innen den Bogen von den Anfängen bis zu den zukünftigen Herausforderungen universitärer Weiterbildung.

„Wir waren überzeugt, dass eine Universität nicht nur für junge Studierende da ist, sondern für Menschen in allen Lebensphasen“, so Alfred Gutschelhofer über die Idee bei der Gründung.

Aus dieser Vision sei eine Institution entstanden, die wissenschaftliche Erkenntnisse in Wirtschaft und Gesellschaft trage. Geschäftsführer Stephan Witzel betonte die Rolle als Bindeglied zwischen Universität und Praxis: „Seit 20 Jahren verstehen wir uns als Brücke zwischen der Universität Graz und der Gesellschaft. Wissenschaftlich fundierte und praxisnahe Weiterbildung sorgt dafür, dass Erkenntnisse aus der Forschung dort ankommen, wo sie gebraucht werden.“

Auch Managerin Sabine Herlitschka hob die Bedeutung dieser Verbindung hervor: „Zukunft entsteht dort, wo Wissen in Wirkung kommt. Die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft – getragen von lebenslangem Lernen – ist dafür entscheidend.“

Als Hauptpreis gibt es ein Gratis-Studium

Ein Höhepunkt des Empfangs war laut den Veranstaltern die Übergabe des Hauptpreises des Jubiläumsgewinnspiels: Dem Gewinner werden demnach die Kurskosten für das außerordentliche Bachelorstudium Psychosoziale Beratung übernommen. Das Studium beginnt im Herbst 2026.

Im Anschluss an den offiziellen Festakt wurde das Jubiläum in sommerlicher Atmosphäre mit persönlichen Gesprächen, Wiedersehen und Vernetzung gefeiert.

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