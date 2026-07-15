 Open menu
Bildung & Uni, Nova, Veranstaltung

Versunkenes Imperium: Weltgrößter Byzantinistik-Kongress an der Uni Wien

©ejn

Geschichtsforschung. Ab 24. August findet an der Uni Wien der 25. Internationale Byzantinistik-Kongress statt. Er ist der größte seiner Art weltweit.

Das Byzantinische Reich bestand zwischen dem 4. und 15. Jahrhundert an der Schnittstelle von Europa, Asien und Afrika und bestimmte die Entwicklung dieser Weltregionen wesentlich mit. Die Byzantiner traten historisch in die Fußstapfen der alten Römer, sahen sich selbst aber keineswegs als deren Erben, sondern als die unmittelbare Fortsetzung: Alltagssprachlich wie amtlich bezeichneten sie ihr Herrschaftsgebiet einfach als das „Römische Imperium“. Doch die Byzantiner sprachen vor allem Griechisch statt Latein und waren Christen. Auch ihre Hauptstadt wechselte mehrfach den Namen, von Byzanz in der Antike über Konstantinopel im Mittelalter bis Istanbul heute.

Umso mehr wirkte dieses Imperium als Knotenpunkt zwischen Sprachen, Kulturen und Religionen – auch bis nach Österreich, wohin es zwei byzantinische Prinzessinnen im 12. und 13. Jahrhundert als Frauen von Babenberger-Herzögen verschlug.

Von 24. bis 29. August 2026 findet im Hauptgebäude der Uni Wien der 25. Internationale Byzantinistik-Kongress statt. Der Kongress ist laut Aussendung die weltweit größte Veranstaltung rund um die Erforschung des Byzantinischen Reiches und findet alle fünf Jahre statt.

Dieses Mal steht sie unter dem Motto „Byzantium beyond Byzantium“. Wissenschaftler aus rund 50 Ländern werden dazu anreisen und in rund 1.500 Vorträgen neue Ergebnisse ihrer Forschung präsentieren.

Von Kriegen bis Migration

Zentrale Programmpunkte sind unter anderem, wie dieses Imperium über sehr lange Zeit zahlreiche Krisen, Kriege und Seuchen überstehen konnte. Außerdem wird behandelt, wie Byzanz die Vielfalt an Sprachen und Kulturen in seinem Einflussbereich in Einklang bringen konnte und wie das Reich mit Migration, Integration und Konflikten zwischen verschiedenen Gemeinschaften umging.

Ein weiterer Programmpunkt ist die Frage, wie die byzantinische Kultur auch weit jenseits der politischen Grenzen wirken und andere Regionen inspirieren konnte. Dazu werden neueste Methoden der Erforschung von Texten, Handschriften und Kunstwerken aus den Geschichts- und Literaturwissenschaften, der Archäologie und den Naturwissenschaften vorgestellt.

Öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen

  • Begleitet wird der Kongress von mehreren Ausstellungen, darunter der Jahresausstellung im Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek unter dem Titel „Spurensuche Byzanz: Fragmente des Griechischen Mittelalters“. Diese Ausstellung ist seit 11. Juni 2026 und noch bis 2.Mai 2027 zu sehen und wurde von Krystina Kubina und Giulia Rossetto von der Uni Wien kuratiert.
  • Nur während der Kongresswoche gibt es im Museum eine Sondervitrine unter dem Titel „Im Zeichen der Siegel: Geschichte und Kultur im östlichen Mittelmeerraum (von der Spätantike zum Mittelalter)“. Schon seit Februar 2026 wird auch eine Reihe von Vorträgen und Stadtrundgängen in Zusammenarbeit mit den Wiener Volkshochschulen angeboten.
  • Während der Kongresswoche im August können Besucher auch ein Konzert historischer Musik aus dem Mittelmeerraum des Ensembles Baroque Arabesque im Hauptgebäude der Uni Wien besuchen. Eine Abendvorstellung zeigt nachgebildete Kostüme der Königsfamilie und des Klerus, die von Wandmalereien aus der Kathedrale von Faras im mittelalterlichen Nubien (heute Sudan) bekannt sind.
  • Zudem wird es in der Griechisch-Orthodoxen Kirche am Fleischmarkt eine Ausstellung von Ikonen aus der Sammlung der Metropolis geben und in den Räumlichkeiten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in der Postsparkasse am Georg-Coch-Platz eine Ausstellung byzantinischer Münzen.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Astra-Preise für TU Graz-Forscherinnen Galler und Könighofer
  2. Uni Salzburg verleiht den Hans Stegbuchner‑Preis für Mathematik
  3. TU Graz entwickelt Spürroboter für gefährliche Feuerwehreinsätze
  4. Generation Z und die MINT-Berufe: Ein wachsendes Defizit

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

eLieferschein: Open-Source-Projekt für digitale Lieferscheine startet

Industriesektor im DACH-Raum: Es geht aufwärts bei M&A-Deals

AON ernennt Michael Sturmlechner zum CEO in Österreich

Familienunternehmen: Der Mythos des uneingeschränkten Vertrauens

PwC Advisory: Roland Schöbel tritt ab, Michael Lackner folgt

Neu in Finanz:

UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Neu in Recht:

Bildungsanbieter IBB geht an Nord Holding mit Kanzlei Görg

Joint Venture für quantensichere Verschlüsselung mit Schönherr

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

Fachbuch vergleicht KI-Systeme mit den Sklaven im alten Rom

Freshfields berät die thyssenkrupp AG bei Hüttenwerke-Ausstieg

Neu in Steuer:

Steuerberatung für Ärzte: Webinar zu Gruppenpraxis & Co

Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern

MANZ SteuerExpress: Der Firmen-Einkauf durch den Arbeitnehmer, die abträgliche Nebenbeschäftigung und mehr

Immobilien-Steuerhandbuch erhält in der 6. Auflage ein großes Update

ASW startet neues jährliches Highlight für Steuersachbearbeiter:innen / Bilanzbuchhalter:innen

Neu in Bildung/Uni:

Uni Graz-Weiterbildungstochter Uni for Life feiert den 20er

Versunkenes Imperium: Weltgrößter Byzantinistik-Kongress an der Uni Wien

WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Wiener Volkshochschulen bekommen neue Chefin: Daniela Ecker-Stepp

Privatuni-Verband EUPHE wählt Österreicher und kommt nach Wien

Neu in Personalia:

Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern

UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

AON ernennt Michael Sturmlechner zum CEO in Österreich

Rödl ernennt Pastille zum Chef für Österreich, Schweiz, Nordeuropa

PwC Advisory: Roland Schöbel tritt ab, Michael Lackner folgt

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

eLieferschein: Open-Source-Projekt für digitale Lieferscheine startet

Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

MANZ SteuerExpress: Der Firmen-Einkauf durch den Arbeitnehmer, die abträgliche Nebenbeschäftigung und mehr

Fachbuch vergleicht KI-Systeme mit den Sklaven im alten Rom