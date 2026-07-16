Ennshafen OÖ macht Lukas Burianek zum Steuermann

Logistik & Management. Die Ennshafen OÖ GmbH macht Lukas Burianek zum neuen Geschäftsführer. Er folgt auf Werner Auer.

Im Ennshafen, einem trimodalen Logistikstandort (Straße, Schiene, Fluss) an der Donau, tritt ein neuer Geschäftsführer an: Werner Auer übergibt das Steuer an Lukas Burianek und trete in den wohlverdienten Ruhestand, so eine Aussendung.

Vorgänger und Aufgabe

Werner Auer habe den Ennshafen über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt und dessen Entwicklung zu einem der bedeutendsten Logistikstandorte Österreichs vorangetrieben. Unter seiner Führung wurde demnach der Hafen ausgebaut und als Drehscheibe für den Güterverkehr zwischen der Rhein-Main-Donau-Wasserstraße und den europäischen Bahnkorridoren positioniert.

„Der Ennshafen steht vor einer spannenden Phase: Wir treiben den Ausbau und die Modernisierung unserer Infrastruktur konsequent voran, setzen auf nachhaltige Lösungen, wie den Ausbau von Landstromanlagen, und stärken die Rolle des Standorts als modernes Dienstleistungszentrum für die verladende Wirtschaft“, so Burianek, der „auf Kurs bleiben und noch ein paar Knoten zulegen“ möchte. Zu seinen früheren Karrierestationen zählen Plasser & Theurer und die ÖBB.