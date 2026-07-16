Handbuch Insolvenzrecht in der Praxis erscheint in neuer Auflage

Unternehmen & Recht. Eine Insolvenz hat massive Auswirkungen auf Verträge, Ansprüche und Leistungen: Ein Handbuch dazu ist nun in 4. Auflage erschienen.

Jährlich gibt es mehrere tausend Insolvenzen in Österreich – und die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens hat massive Auswirkungen auf bestehende Vertragsabschlüsse sowie die daraus resultierenden Ansprüche und Verpflichtungen. Unternehmer sowie insbesondere Vertreter der beratenden Berufe sind angesichts der zunehmenden Insolvenzzahlen der letzten Jahre verstärkt mit insolvenzrechtlichen Fragestellungen konfrontiert, heißt es beim steirischen Fachverlag dbv.

Der Inhalt

Das Praxishandbuch „Insolvenzrecht in der Praxis“ behandelt die Grundlagen des Insolvenzrechts, Sanierungsverfahren, Haftungen, Ertragsteuern, Umsatzsteuer sowie die Auswirkungen auf sonstige Steuern und Abgaben, die Rechnungslegung und das Anfechtungsrecht.

Die jetzt erschienene aktualisierte 4. Auflage wurde laut dbv umfassend an den aktuellen Stand der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur angepasst: Alle seit Erscheinen der Vorauflage relevanten Änderungen sowie aktuelle Entwicklungen wurden sorgfältig eingearbeitet. Damit stehe Praktikerinnen und Praktikern erneut ein aktuelles und verlässliches Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit zur Verfügung.

Autorin Jutta Sigmund-Akhavan Aghdam ist Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin, Unternehmensberaterin sowie Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige.