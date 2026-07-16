HelloFresh SE begibt erste Anleihe mit Hogan Lovells

Frankfurt. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells Cadwalader berät die HelloFresh SE bei ihrer ersten Unternehmensanleihe.

Die eigenständigen Schuldverschreibungen von HelloFresh mit einem Volumen von 350 Millionen Euro, einer Fälligkeit am 8. Juli 2031 und einem Kupon von 5,5% wurden am 1. Juli 2026 bei institutionellen Investoren platziert, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei.

Die Schuldverschreibungen wurden als nicht nachrangige, unbesicherte, festverzinsliche Schuldverschreibungen nach deutschem Recht in einer Stückelung von 100.000 Euro ausgegeben und im professionellen Segment des Euro MTF-Marktes der Luxemburger Wertpapierbörse notiert. Der Emissionserlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.

Das Beratungsteam

BNP Paribas, Deutsche Bank, Rabobank und UniCredit fungierten bei der Transaktion laut den Angaben als Bookrunner.

Im Team von Hogan Lovells Cadwalader für HelloFresh SE waren Michael Schlitt (Partner, Frankfurt, Leitung), Mark Devlin (Counsel, Frankfurt) und Susanne Ries (Of Counsel, Berlin; alle Kapitalmarktrecht).