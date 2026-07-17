Leitfäden für Renaturierung in Deutschland: Clifford Chance hilft

Pro Bono. Kanzlei Clifford Chance hilft The Lifescape Project bei rechtlichen und steuerlichen Leitfäden für Renaturierungsprojekte.

Wirtschaftskanzlei Clifford Chance hat die international tätige NGO The Lifescape Project pro bono bei der Entwicklung rechtlicher und steuerlicher Leitfäden für Renaturierungs‑ und ökologische Wiederherstellungsprojekte in Deutschland beraten, so eine Aussendung. Die Beratung erfolgte demnach in enger Zusammenarbeit mit der deutschen Niederlassung der BNP Paribas S.A.

Der Auftrag

Der Schwerpunkt des Mandats lag auf der Erstellung umfassender rechtlicher und steuerlicher Leitfäden, die den rechtlichen Rahmen für Projekte zur Wiederherstellung von Natur- und Ökosystemen erläutern.

Die Leitfäden sollen Grundstückseigentümer, Organisationen und Unternehmen dabei unterstützen, ökologische Renaturierungsmaßnahmen umzusetzen oder zu fördern, und so zur Mission von The Lifescape Project beitragen, natürliche Lebensräume zu schaffen, wiederherzustellen und langfristig zu schützen, heißt es weiter. Informationen dazu sowie die Leitfäden selbst sind auf der Website von The Lifescape Project verfügbar.

Für das Gute

Pro bono-Arbeit sei weltweit ein zentraler Bestandteil des Responsible Business-Programms von Clifford Chance. Die Zusammenarbeit mit The Lifescape Project baue auf einer langjährigen Pro bono‑Kooperation auf und spiegele das Engagement von Clifford Chance wider, Organisationen zu unterstützen, die nachhaltige und langfristige soziale Wirkung erzielen.

Die Beratung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Mandanten BNP Paribas, der das Projekt im Rahmen seiner globalen „1MillionHours2Help“-Initiative betreute. Clifford Chance war The Lifescape Project auch schon bei Leitfäden für England/Wales, Italien und Polen behilflich.

Das interdisziplinäre Clifford Chance-Team in Deutschland stand unter der Leitung von Counsel Steffen Waadt (Tax, Frankfurt).

Das Team von BNP Paribas stand unter Leitung von Angela Adler und Özcan Kurt.