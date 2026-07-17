 Open menu
Bildung & Uni, Recht

Leitfäden für Renaturierung in Deutschland: Clifford Chance hilft

©ejn

Pro Bono. Kanzlei Clifford Chance hilft The Lifescape Project bei rechtlichen und steuerlichen Leitfäden für Renaturierungsprojekte.

Wirtschaftskanzlei Clifford Chance hat die international tätige NGO The Lifescape Project pro bono bei der Entwicklung rechtlicher und steuerlicher Leitfäden für Renaturierungs‑ und ökologische Wiederherstellungsprojekte in Deutschland beraten, so eine Aussendung. Die Beratung erfolgte demnach in enger Zusammenarbeit mit der deutschen Niederlassung der BNP Paribas S.A.

Der Auftrag

Der Schwerpunkt des Mandats lag auf der Erstellung umfassender rechtlicher und steuerlicher Leitfäden, die den rechtlichen Rahmen für Projekte zur Wiederherstellung von Natur- und Ökosystemen erläutern.

Die Leitfäden sollen Grundstückseigentümer, Organisationen und Unternehmen dabei unterstützen, ökologische Renaturierungsmaßnahmen umzusetzen oder zu fördern, und so zur Mission von The Lifescape Project beitragen, natürliche Lebensräume zu schaffen, wiederherzustellen und langfristig zu schützen, heißt es weiter. Informationen dazu sowie die Leitfäden selbst sind auf der Website von The Lifescape Project verfügbar.

Für das Gute

Pro bono-Arbeit sei weltweit ein zentraler Bestandteil des Responsible Business-Programms von Clifford Chance. Die Zusammenarbeit mit The Lifescape Project baue auf einer langjährigen Pro bono‑Kooperation auf und spiegele das Engagement von Clifford Chance wider, Organisationen zu unterstützen, die nachhaltige und langfristige soziale Wirkung erzielen.

Die Beratung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Mandanten BNP Paribas, der das Projekt im Rahmen seiner globalen „1MillionHours2Help“-Initiative betreute. Clifford Chance war The Lifescape Project auch schon bei Leitfäden für England/Wales, Italien und Polen behilflich.

  • Das interdisziplinäre Clifford Chance-Team in Deutschland stand unter der Leitung von Counsel Steffen Waadt (Tax, Frankfurt).
  • Das Team von BNP Paribas stand unter Leitung von Angela Adler und Özcan Kurt.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. HelloFresh SE begibt erste Anleihe mit Hogan Lovells
  2. Bildungsanbieter IBB geht an Nord Holding mit Kanzlei Görg
  3. Freshfields berät die thyssenkrupp AG bei Hüttenwerke-Ausstieg
  4. Clifford Chance berät Private-Credit-Fonds bei Nextron-Kauf durch Eurazeo

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Uni lässt konkurrierende Paketzusteller per Auktionssystem kooperieren

Ennshafen OÖ macht Lukas Burianek zum Steuermann

eLieferschein: Open-Source-Projekt für digitale Lieferscheine startet

Industriesektor im DACH-Raum: Es geht aufwärts bei M&A-Deals

AON ernennt Michael Sturmlechner zum CEO in Österreich

Neu in Finanz:

UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Neu in Recht:

Leitfäden für Renaturierung in Deutschland: Clifford Chance hilft

NIU answers: ESG-Antworten in Sekunden – fundiert, verständlich, sicher

HelloFresh SE begibt erste Anleihe mit Hogan Lovells

Handbuch Insolvenzrecht in der Praxis erscheint in neuer Auflage

Bildungsanbieter IBB geht an Nord Holding mit Kanzlei Görg

Neu in Steuer:

Steuerberatung für Ärzte: Webinar zu Gruppenpraxis & Co

Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern

MANZ SteuerExpress: Der Firmen-Einkauf durch den Arbeitnehmer, die abträgliche Nebenbeschäftigung und mehr

Immobilien-Steuerhandbuch erhält in der 6. Auflage ein großes Update

ASW startet neues jährliches Highlight für Steuersachbearbeiter:innen / Bilanzbuchhalter:innen

Neu in Bildung/Uni:

WU-Forscher messen globale Korruption mit KI: Worauf es ankommt

CoVE-Sales: FH OÖ startet Netzwerk von Zentren für Vertrieb

Uni Graz-Weiterbildungstochter Uni for Life feiert den 20er

Versunkenes Imperium: Weltgrößter Byzantinistik-Kongress an der Uni Wien

WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Neu in Personalia:

Ennshafen OÖ macht Lukas Burianek zum Steuermann

Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern

UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

AON ernennt Michael Sturmlechner zum CEO in Österreich

Rödl ernennt Pastille zum Chef für Österreich, Schweiz, Nordeuropa

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

NIU answers: ESG-Antworten in Sekunden – fundiert, verständlich, sicher

eLieferschein: Open-Source-Projekt für digitale Lieferscheine startet

Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

MANZ SteuerExpress: Der Firmen-Einkauf durch den Arbeitnehmer, die abträgliche Nebenbeschäftigung und mehr