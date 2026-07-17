NIU answers: ESG-Antworten in Sekunden – fundiert, verständlich, sicher

EmpCO-RL, ESRS 2.0, NaBeG … Die Anforderungen im ESG-Bereich entwickeln sich laufend weiter. Doch wer hat Zeit, hunderte Seiten an Gesetzen, Richtlinien und Fachliteratur zu durchsuchen?

Warum lange recherchieren, wenn Sie die Antwort in wenigen Sekunden erhalten können? Ob Berichtspflichten, Nachhaltigkeitsstrategie oder Best practices: Der KI-gestützte Recherche-Assistent NIU answers beantwortet Ihre Fragen schnell, fundiert und nachvollziehbar ausschließlich auf Basis geprüfter Fachinhalte – inklusive vollständiger Quellenangaben.

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