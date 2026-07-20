EY Österreich macht Susanna Gross zur Partnerin für ESG & Co

Wien. Susanna Gross (39) wird Partnerin bei EY Österreich. Ihre Themen sind Nachhaltigkeitsberichterstattung und ESG.

Susanna Gross wird zur Partnerin bei EY Österreich ernannt, so eine Aussendung. Die gebürtige Burgenländerin ist seit mehr als 16 Jahren im Unternehmen tätig und habe sich in dieser Zeit als ausgewiesene Expertin in der Abschlussprüfung sowie im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung etabliert.

Die Laufbahn

Gross startete ihre Karriere bei EY im Jahr 2010 parallel zu ihrem Masterstudium „Internationale Wirtschaftsbeziehungen“ mit Schwerpunkt Accounting und Auditing an der Hochschule Burgenland.

Ihr fachliches Profil reiche von der Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen bis hin zu aktuellen regulatorischen Themen. Darüber hinaus war sie drei Jahre für das internationale German Business Network von EY in New York tätig.

Die Aufgaben

Der heutige Fokus von Gross liegt laut den Angaben auf der Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten und nichtfinanziellen Informationen sowie auf der prüfungsnahen Begleitung bei der Umsetzung von ESG-Regulatorik.

In dieser Funktion unterstütze sie Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen effizient in ihre Unternehmensberichtsprozesse zu integrieren und nachhaltig in ihren Organisationen zu verankern.