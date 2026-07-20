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Saubermacher übernimmt Batterie-Spezialisten GRS Service, Noerr berät

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Österreich/Deutschland. Saubermacher erwirbt den Batterie-Spezialisten GRS Service komplett. Kanzlei Noerr ist behilflich.

Wirtschaftskanzlei Noerr berät die österreichische Saubermacher-Gruppe bei der vollständigen Übernahme des deutschen Batterie-Recycling-Dienstleisters GRS Service, so eine Aussendung.

GRS Service bietet Rücknahmelösungen zur Erfüllung der Produktverantwortung von Batterie-Herstellern und -Vertreibern nach den gesetzlichen Vorschriften. Dementsprechend stattet die GRS Service den Handel, öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, Gewerbetriebe und öffentliche Einrichtungen mit Sammel- und Transportbehältern für Batterien aus und erledigt die Abholung, Sortierung und Entsorgung der Altbatterien.

Die Transaktion

Noerr hat mit einem Team um Christian Dolff und Katrin Andrä die Saubermacher-Gruppe beim Erwerb von 49,9% der Geschäftsanteile an der GRS Service GmbH von der Stiftung GRS Batterien beraten. Saubermacher und die Stiftung GRS Batterien hatten die GRS Service GmbH bislang als Joint Venture betrieben.

Mit der nun erfolgten Übernahme sämtlicher Anteile werde die Gesellschaft vollständig von dem international tätigen Entsorgungs- und Recyclingkonzern Saubermacher übernommen. Für Kund:innen, Geschäftspartner und Dienstleister bedeute der Wechsel in den Eigentümerverhältnissen keine Veränderungen, so der neue Eigentümer. Die Saubermacher-Gruppe mit Sitz in Feldkirchen bei Graz ist mit rund 4.000 Beschäftigten in acht europäischen Ländern tätig.

Das Beratungsteam

Im Team von Noerr für Saubermacher waren leitend Christian Dolff (Partner, Corporate Litigation, Düsseldorf) und Katrin Andrä (Partnerin, M&A, Berlin); weiters im Bereich Corporate Litigation: Christian Balzer (Counsel, Düsseldorf), Mohammed Ali El-Taki (Senior Associate, Hamburg), Nils Althoff (Associate, Düsseldorf); Mergers & Acquisitions: Lilli Frederike Sachse (Senior Associate), Jonas Kayser (Associate, beide Berlin); Antitrust & Competition: Markus Brösamle (Associated Partner), Jens Goblirsch (Senior Associate, beide Berlin), Jan-Hendrik Fitzl (Senior Associate, Hamburg); sowie in Employment & Pensions: Marco Tucci (Partner) und Gregor Pingel (Associate, beide München).

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