UIAG akzeptiert Angebot für All for One, White & Case hilft

Börse & Takeover. White & Case berät die UIAG beim Verkauf ihrer Anteile an der börsenotierten All for One Group. Käufer Vinci Energies hat ein öffentliches Übernahmeangebot gestellt.

White & Case hat die österreichische Unternehmens Invest Aktiengesellschaft (UIAG) als Mehrheitsaktionärin der All for One Group SE im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Vinci Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE für alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft beraten.

Konkret ging es dabei um den Abschluss eines Irrevocable Undertakings (unwiderrufliche Verpflichtungserklärung), so eine Aussendung der beratenden Kanzlei. Im Rahmen des Irrevocable Undertakings hat sich UIAG als größte Aktionärin der All for One Group SE demnach unwiderruflich verpflichtet, das Übernahmeangebot der Vinci Energies für ihre gehaltenen Aktien anzunehmen, vorbehaltlich der Zustimmung der UIAG-Hauptversammlung.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot nach dem WpÜG ist als Barangebot an alle Aktionäre der All for One Group SE gerichtet, zielt auf den Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien ab und steht unter einer Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent des Grundkapitals sowie üblichen Vollzugsbedingungen.

Das Kaufobjekt

Die in Filderstadt ansässige All for One Group SE erbringt IT-Dienstleistungen, entwickelt und vertreibt Unternehmenssoftware und berät Unternehmen in den Bereichen Strategie, Transformationsmanagement und Cloud-Services. Ihre Aktien sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Das White & Case Team bestand aus den Partnern Prof. Roger Kiem und Stefan Bressler sowie dem Local Partner Agmal Bahrami und Associate Pia Berger (alle M&A/Corporate).