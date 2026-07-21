BP verkauft Tankstellen und Ladenetz mit bpv Hügel

Österreich. bpv Hügel hat BP zusammen mit Dentons beim Verkauf der bp Retail Austria GmbH beraten: Die Standorte werden verkauft, die Marke bleibt.

Der britische Energiekonzern bp hat eine Vereinbarung über den Verkauf des österreichischen Tankstellen- und E-Ladegeschäfts an volenergy AG geschlossen. Beraten wurde er dabei von den Kanzleien Dentons und bpv Hügel, so eine Aussendung.

Die Vereinbarung umfasse 250 Tankstellen unter der Marke bp, von denen rund 115 im Eigentum des Unternehmens sind und im Franchise-Modell betrieben werden, sowie das Ladeangebot für Elektrofahrzeuge und das mit bp Österreich verbundene Flottengeschäft.

Die Marke bleibt

Die Tankstellenstandorte in Österreich sollen nach Abschluss der Transaktion, die vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen für Ende 2026 erwartet wird, auf Grundlage einer Markenlizenzvereinbarung weiterhin unter der Marke bp betrieben werden. Käufer volenergy AG betreibt das größte Tankstellennetz der Schweiz und gehört zur Volare Group AG.

Die Berater

Kanzlei bpv Hügel berät bp gemeinsam mit Dentons, die als internationaler Lead Counsel unter der Leitung von Darren Acres (UK) und Thomas Schubert (Deutschland) tätig sind.

Konkret ist bpv Hügel für die österreichrechtlichen Aspekte zuständig: Das Mandat umfasse insbesondere die verkäuferseitige Legal Due Diligence, die rechtliche Strukturierung der Transaktion im Vorfeld des Verkaufs – einschließlich der Abspaltung und der grenzüberschreitenden Umwandlung der bp Retail Austria GmbH – sowie den Entwurf und die Verhandlung der österreichrechtlichen Aspekte des Anteilskaufvertrags und der weiteren Transaktionsdokumente.

Das Team von bpv Hügel steht unter der Leitung von Thomas Lettau, Co-Head Corporate/M&A. Zum weiteren Deal-Team gehören die Partner Johannes Mitterecker (Corporate/M&A), Christian Schneider (Öffentliches Wirtschaftsrecht und Energierecht), Astrid Ablasser-Neuhuber (Kartellrecht), Paul Pfeifenberger (Immobilienrecht), Kornelia Wittmann (Steuerrecht) und Gerhard Fussenegger (Kartellrecht und Investitionskontrolle) sowie die Associates Filip Lukacic (Öffentliches Wirtschaftsrecht und Energierecht), Tim Pasternak, Daniel Maurer und Laurenz Kainrath (jeweils Corporate/M&A).