Eintracht Frankfurt holt sich Löwen-Eishockeyteam mit White & Case

Sport-Business & Anwälte. White & Case berät die Eintracht Frankfurt Fußball AG bei ihrer strategischen Partnerschaft mit den Löwen Frankfurt.

Wirtschaftskanzlei White & Case LLP hat die Eintracht Frankfurt Fußball AG zu ihrer strategischen Partnerschaft mit der Löwen Frankfurt Eishockey-Betriebs GmbH beraten – einschließlich der Minderheitsbeteiligung von Eintracht Frankfurt an den Löwen Frankfurt, so eine Aussendung.

Zwei Sportarten, ein Backend

Im Rahmen der langfristigen Kooperation werde Eintracht Frankfurt zentrale kommerzielle Funktionen für den in der PENNY DEL (Deutschen Eishockey Liga) spielenden professionellen Eishockeyclub übernehmen. Die Partnerschaft ziele darauf ab, die kaufmännischen Kernprozesse der Löwen Frankfurt zu professionalisieren und zu stärken sowie einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Profisport-Ökosystems in Frankfurt zu leisten, wie es heißt.

Im Zuge der erweiterten Zusammenarbeit werden die Löwen die Technologie von Eintracht Frankfurt für ein datengesteuertes Club-Management sowie die digitalen Lösungen von deren Tochtergesellschaft stackwork nutzen, für eine engere digitale Einbindung von Fans und Partnern.

Das Beratungsteam

Das White & Case Team, das Eintracht Frankfurt bei der Transaktion beraten hat, wurde von Partner Karsten Wöckener (Capital Markets) geleitet und umfasste den Partner Bodo Bender (Tax) sowie die Local Partner Johannes Ahlswede und Agmal Bahrami (beide M&A/Corporate).