 Open menu
Business, Recht

OMV bohrt nach Tiefenkraft mit Energie Steiermark und Schönherr

Alfred Amann ©Schönherr

Energiebranche. Schönherr hat die OMV beim Geothermie-Projekt Tiefenkraft mit Energie Steiermark beraten: Es soll den Großraum Graz mit Fernwärme versorgen.

Schönherr hat den Energiekonzern OMV bei der Umsetzung von „Tiefenkraft“ beraten, einem Tiefengeothermieprojekt, das gemeinsam mit Energie Steiermark zur Erschließung geothermischer Ressourcen in der Steiermark entwickelt wird.

Projekt Tiefenkraft soll bis 2037 jährlich bis zu 670 GWh geothermische Energie liefern und damit rund 50% des Fernwärmebedarfs im Großraum Graz decken.

Das Projekt

Das Projekt wird laut Aussendung über eine gemeinsame Joint Venture Gesellschaft umgesetzt, an der OMV 75% und Energie Steiermark 25% der Anteile halten. Die Zusammenarbeit basiere auf einer industriellen Aufgabenverteilung entlang der Wertschöpfungskette – von der geologischen Exploration bis zur Integration der gewonnenen Energie in das bestehende Energiesystem.

Konkret bringe OMV ihre Expertise in den Bereichen Geologie, Bohrtechnologie und Untertage-Projektentwicklung ein, während Energie Steiermark für die regionale Energieinfrastruktur und Systemintegration verantwortlich ist – darunter Errichtung und Betrieb einer rund 20 Kilometer langen Fernwärmetransportleitung mit einem Investitionsvolumen von rund 150 Mio. Euro

Der Zeitplan

Das Projekt ist die bisher größte Einzelinvestition der Energie Steiermark. Nach dem erfolgreichen Abschluss der seismischen Untersuchungen gehe das Projekt nun in die nächste Entwicklungsphase: Die Explorationsbohrung ist für das vierte Quartal 2026 geplant, die erste Wärmelieferung soll ab 2030 erfolgen.

Tiefenkraft ist „ein hochkomplexes Vorhaben, das Joint-Venture-Strukturierung, regulatorische Genehmigungsverfahren, bergrechtliche Fragestellungen sowie energierechtliche Aspekte vereint“, so Alfred Amann, Partner und Teamleiter bei Schönherr. Tiefengeothermie habe für eine nachhaltige Wärmeversorgung in Österreich zentrale Bedeutung.

Die Teams

Das Schönherr-Team wurde von Alfred Amann geleitet und umfasste darüber hinaus Alexander Popp (Partner), Frederik Königstorfer (Rechtsanwaltsanwärter), Nikolaus Stepan (Rechtsanwaltsanwärter), Gabor Kulcsar (Rechtsanwaltsanwärter) sowie Johannes Stalzer (Partner). Franz Urlesberger (Partner), Hanno Wollmann (Partner) und Anna Sofia Reumann (Rechtsanwaltsanwärterin) haben die Joint-Venture-Partner zu den kartell- und wettbewerbsrechtlichen Aspekten des Projekts beraten.

Das OMV-Rechtsteam wurde von Johanna Freudensprung (Senior Expert Legal Business Partner Fuels, Chemicals & Projects) geleitet und bestand weiters aus Stefan Schön (Senior Expert Legal Business Partner Energy) sowie Stefan Stockinger (Vice President Business Partner Energy). Yazid El-Shahed (Senior Expert Legal Business Partner Fuels, Chemicals & Projects) war für die markenrechtlichen Aspekte verantwortlich.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. BP verkauft Tankstellen und Ladenetz mit bpv Hügel
  2. Eintracht Frankfurt holt sich Löwen-Eishockeyteam mit White & Case
  3. UIAG akzeptiert Angebot für All for One, White & Case hilft
  4. Kanzlei Fieldfisher erreicht beim Jahresumsatz 470 Millionen Euro

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Peer-Bewertungen sind besser wenn Teams vorher Arbeitsresultate sehen

Uni lässt konkurrierende Paketzusteller per Auktionssystem kooperieren

Ennshafen OÖ macht Lukas Burianek zum Steuermann

eLieferschein: Open-Source-Projekt für digitale Lieferscheine startet

Industriesektor im DACH-Raum: Es geht aufwärts bei M&A-Deals

Neu in Finanz:

UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Neu in Recht:

BP verkauft Tankstellen und Ladenetz mit bpv Hügel

CRIF verteidigt seine Auskünfte vor dem VwGH mit Baker McKenzie

OMV bohrt nach Tiefenkraft mit Energie Steiermark und Schönherr

Eintracht Frankfurt holt sich Löwen-Eishockeyteam mit White & Case

UIAG akzeptiert Angebot für All for One, White & Case hilft

Neu in Steuer:

MANZ SteuerExpress: Nachzahlung von Unterhalt an den Kindesvater, GrESt beim Dachbodenausbau, schädliche Gewinnausschüttung und mehr

EY Österreich macht Susanna Gross zur Partnerin für ESG & Co

Steuerberatung für Ärzte: Webinar zu Gruppenpraxis & Co

Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern

MANZ SteuerExpress: Der Firmen-Einkauf durch den Arbeitnehmer, die abträgliche Nebenbeschäftigung und mehr

Neu in Bildung/Uni:

WU-Forscher messen globale Korruption mit KI: Worauf es ankommt

CoVE-Sales: FH OÖ startet Netzwerk von Zentren für Vertrieb

Uni Graz-Weiterbildungstochter Uni for Life feiert den 20er

Versunkenes Imperium: Weltgrößter Byzantinistik-Kongress an der Uni Wien

WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Neu in Personalia:

EY Österreich macht Susanna Gross zur Partnerin für ESG & Co

Ennshafen OÖ macht Lukas Burianek zum Steuermann

Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern

UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

AON ernennt Michael Sturmlechner zum CEO in Österreich

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

MANZ SteuerExpress: Nachzahlung von Unterhalt an den Kindesvater, GrESt beim Dachbodenausbau, schädliche Gewinnausschüttung und mehr

UIAG akzeptiert Angebot für All for One, White & Case hilft

NIU answers: ESG-Antworten in Sekunden – fundiert, verständlich, sicher

eLieferschein: Open-Source-Projekt für digitale Lieferscheine startet

Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern