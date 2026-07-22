 Open menu
Bildung & Uni, Recht, Steuer, Tools, Veranstaltung, Werbung

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

Am 24. September 2026 versammelt sich die österreichische Compliance-Community zu ihrem wichtigsten Branchenevent des Jahres.

Die regulatorische Landschaft wird enger, die ESG-Anforderungen steigen, und Unternehmen stehen unter wachsendem Druck, Governance-Strukturen nicht nur aufzubauen, sondern auch glaubwürdig zu leben. Der Compliance Solutions Day 2026, der am 24. September in Wien stattfindet, positioniert sich als zentraler Treffpunkt für alle, die in Unternehmen Verantwortung für Compliance, Nachhaltigkeit und ESG tragen und gibt dem Event in diesem Jahr ein programmatisches Motto: „Superpower für Ihre Compliance“.

Dahinter steckt mehr als ein griffiger Slogan. Gemeint sind die konkreten Fähigkeiten, die es braucht, um im Unternehmensalltag Risiken frühzeitig zu erkennen, regulatorische Entwicklungen einzuordnen und handlungsfähig zu bleiben, von Wirtschaftsstrafrecht über Hinweisgeberschutz bis hin zu Trade Compliance.

Praxis steht im Mittelpunkt

Statt abstrakter Theorie bietet das eintägige Format Case Studies, Erfahrungsberichte und konkrete Lösungsansätze. Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Beratung und Rechtspraxis vermitteln praxisnahe Impulse für den Arbeitsalltag. Gleichzeitig bietet der Compliance Solutions Day eine etablierte Plattform für den fachlichen Austausch und das Networking. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, Branchenexpertinnen und Branchenexperten sowie führenden Lösungsanbietern zählt für viele Teilnehmende zu den größten Mehrwerten der Veranstaltung.

Ein Tag, viele Impulse

Wer Compliance, Nachhaltigkeit und ESG auf der strategischen Agenda hat, findet hier aktuelle Herausforderungen und praxistaugliche Antworten gebündelt an einem Ort. Der Compliance Solutions Day 2026 richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihr Know-how schärfen, ihr Netzwerk erweitern und neue Impulse für die Zukunft mitnehmen wollen. Die Teilnahme am Compliance Solutions Day wird außerdem als Weiterbildungsnachweis für die Re-Zertifizierung von Compliance Officer:innen anerkannt.

Anmeldung und weitere Informationen unter:
compliance-solutions-day.at

Der Compliance Solutions Day von LexisNexis Österreich ist die Plattform für Compliance-Verantwortliche in Österreich, die ihre Organisation wirksam stärken, nachhaltig handlungsfähig halten und rascher fundierte Entscheidungen treffen wollen.

Erhalten Sie strukturierte Impulse, fundierte Einordnung und praxisnahe Lösungen für aktuelle regulatorische Herausforderungen.

compliance-praxis.at
lexisnexis.at

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird
  2. Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird
  3. Lehrgang: Auf Fehlverhalten am Arbeitsplatz richtig reagieren
  4. Komplexes Recht – fragile Legitimität? Ein ethisches Problem

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Patient:innensicherheit: Rippel-Schmidjell wird Geschäftsführerin

Takeda ernennt Kerstin Schorn zur neuen Country Head

Peer-Bewertungen sind besser wenn Teams vorher Arbeitsresultate sehen

Uni lässt konkurrierende Paketzusteller per Auktionssystem kooperieren

Ennshafen OÖ macht Lukas Burianek zum Steuermann

Neu in Finanz:

UniCredit Bank Austria: Zwei Beförderungen in Firmenkunden-Sparte

UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung

Neu in Recht:

E+H: Matthias Pallisch ist jetzt Anwalt für Corporate, M&A, Immos

VUJ-Webinar im August: Manz-Noxtua als Tool für Vertragsgestaltung

JP Immobilien kauft Lindner Hotel Vienna Am Belvedere: Die Kanzleien

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

BP verkauft Tankstellen und Ladenetz mit bpv Hügel

Neu in Steuer:

Neuer Leitfaden: Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM)

MANZ SteuerExpress: Nachzahlung von Unterhalt an den Kindesvater, GrESt beim Dachbodenausbau, schädliche Gewinnausschüttung und mehr

EY Österreich macht Susanna Gross zur Partnerin für ESG & Co

Steuerberatung für Ärzte: Webinar zu Gruppenpraxis & Co

Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern

Neu in Bildung/Uni:

WU-Forscher messen globale Korruption mit KI: Worauf es ankommt

CoVE-Sales: FH OÖ startet Netzwerk von Zentren für Vertrieb

Uni Graz-Weiterbildungstochter Uni for Life feiert den 20er

Versunkenes Imperium: Weltgrößter Byzantinistik-Kongress an der Uni Wien

WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Neu in Personalia:

E+H: Matthias Pallisch ist jetzt Anwalt für Corporate, M&A, Immos

Patient:innensicherheit: Rippel-Schmidjell wird Geschäftsführerin

Takeda ernennt Kerstin Schorn zur neuen Country Head

UniCredit Bank Austria: Zwei Beförderungen in Firmenkunden-Sparte

EY Österreich macht Susanna Gross zur Partnerin für ESG & Co

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

VUJ-Webinar im August: Manz-Noxtua als Tool für Vertragsgestaltung

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

MANZ SteuerExpress: Nachzahlung von Unterhalt an den Kindesvater, GrESt beim Dachbodenausbau, schädliche Gewinnausschüttung und mehr

UIAG akzeptiert Angebot für All for One, White & Case hilft

NIU answers: ESG-Antworten in Sekunden – fundiert, verständlich, sicher