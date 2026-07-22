E+H: Matthias Pallisch ist jetzt Anwalt für Corporate, M&A, Immos

Wirtschaftskanzleien. Matthias Pallisch (30) ist jetzt Rechtsanwalt und ständiger Substitut bei E+H in den Praxisgruppen Corporate, M&A und Real Estate.

Matthias Pallisch setze damit seine Karriere als Rechtsanwalt und ständiger Substitut bei E+H fort, so die Kanzlei in einer Aussendung. Er ist seit mehr als sechs Jahren an Bord und sammelte bereits während des Studiums an der Uni Wien als Legal Intern und Legal Trainee Praxiserfahrung bei E+H.

Die Aufgaben

Mag. Matthias Pallisch berate in- und ausländische Mandanten zu diversen gesellschafts- und liegenschaftsrechtlichen Sachverhalten. Ein besonderer Fokus liege auf erneuerbarer Energie sowie der Strukturierung von M&A- und Immobilientransaktionen. Marco Steiner, Managing Partner bei E+H, sieht Pallischs Entwicklung vom Legal Intern zum Anwalt als Nachweis für „gelebte Nachwuchsförderung“.