 Open menu
Personalia, Recht

E+H: Matthias Pallisch ist jetzt Anwalt für Corporate, M&A, Immos

Matthias Pallisch ©E+H

Wirtschaftskanzleien. Matthias Pallisch (30) ist jetzt Rechtsanwalt und ständiger Substitut bei E+H in den Praxisgruppen Corporate, M&A und Real Estate.

Matthias Pallisch setze damit seine Karriere als Rechtsanwalt und ständiger Substitut bei E+H fort, so die Kanzlei in einer Aussendung. Er ist seit mehr als sechs Jahren an Bord und sammelte bereits während des Studiums an der Uni Wien als Legal Intern und Legal Trainee Praxiserfahrung bei E+H.

Die Aufgaben

Mag. Matthias Pallisch berate in- und ausländische Mandanten zu diversen gesellschafts- und liegenschaftsrechtlichen Sachverhalten. Ein besonderer Fokus liege auf erneuerbarer Energie sowie der Strukturierung von M&A- und Immobilientransaktionen. Marco Steiner, Managing Partner bei E+H, sieht Pallischs Entwicklung vom Legal Intern zum Anwalt als Nachweis für „gelebte Nachwuchsförderung“.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. JP Immobilien kauft Lindner Hotel Vienna Am Belvedere: Die Kanzleien
  2. BP verkauft Tankstellen und Ladenetz mit bpv Hügel
  3. OMV bohrt nach Tiefenkraft mit Energie Steiermark und Schönherr
  4. Eintracht Frankfurt holt sich Löwen-Eishockeyteam mit White & Case

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Patient:innensicherheit: Rippel-Schmidjell wird Geschäftsführerin

Takeda ernennt Kerstin Schorn zur neuen Country Head

Peer-Bewertungen sind besser wenn Teams vorher Arbeitsresultate sehen

Uni lässt konkurrierende Paketzusteller per Auktionssystem kooperieren

Ennshafen OÖ macht Lukas Burianek zum Steuermann

Neu in Finanz:

UniCredit Bank Austria: Zwei Beförderungen in Firmenkunden-Sparte

UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung

Neu in Recht:

E+H: Matthias Pallisch ist jetzt Anwalt für Corporate, M&A, Immos

VUJ-Webinar im August: Manz-Noxtua als Tool für Vertragsgestaltung

JP Immobilien kauft Lindner Hotel Vienna Am Belvedere: Die Kanzleien

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

BP verkauft Tankstellen und Ladenetz mit bpv Hügel

Neu in Steuer:

Neuer Leitfaden: Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM)

MANZ SteuerExpress: Nachzahlung von Unterhalt an den Kindesvater, GrESt beim Dachbodenausbau, schädliche Gewinnausschüttung und mehr

EY Österreich macht Susanna Gross zur Partnerin für ESG & Co

Steuerberatung für Ärzte: Webinar zu Gruppenpraxis & Co

Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern

Neu in Bildung/Uni:

WU-Forscher messen globale Korruption mit KI: Worauf es ankommt

CoVE-Sales: FH OÖ startet Netzwerk von Zentren für Vertrieb

Uni Graz-Weiterbildungstochter Uni for Life feiert den 20er

Versunkenes Imperium: Weltgrößter Byzantinistik-Kongress an der Uni Wien

WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Neu in Personalia:

E+H: Matthias Pallisch ist jetzt Anwalt für Corporate, M&A, Immos

Patient:innensicherheit: Rippel-Schmidjell wird Geschäftsführerin

Takeda ernennt Kerstin Schorn zur neuen Country Head

UniCredit Bank Austria: Zwei Beförderungen in Firmenkunden-Sparte

EY Österreich macht Susanna Gross zur Partnerin für ESG & Co

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

VUJ-Webinar im August: Manz-Noxtua als Tool für Vertragsgestaltung

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

MANZ SteuerExpress: Nachzahlung von Unterhalt an den Kindesvater, GrESt beim Dachbodenausbau, schädliche Gewinnausschüttung und mehr

UIAG akzeptiert Angebot für All for One, White & Case hilft

NIU answers: ESG-Antworten in Sekunden – fundiert, verständlich, sicher