JP Immobilien kauft Lindner Hotel Vienna Am Belvedere: Die Kanzleien

Wien. Wolf Theiss berät JP Immobilien beim Ankauf des Lindner Hotel Vienna Am Belvedere. Schönherr beriet die Verkäuferseite.

Anwaltskanzlei Wolf Theiss hat die ENI Gamma Immobilien GmbH, eine Gesellschaft der JP Immobilien Gruppe, beim Ankauf des Lindner Hotel Vienna Am Belvedere beraten, so eine Aussendung.

Das Kaufobjekt

Das Lindner Hotel Vienna Am Belvedere befindet sich zwischen der Wiener Innenstadt, Hauptbahnhof und Schloss Belvedere. Die Liegenschaft verfüge über erhebliches Entwicklungspotenzial und soll die Grundlage für künftige Investitionen sowie die langfristige Weiterentwicklung des Standorts bieten.

JP Immobilien wurde 1996 gegründet und hat mehr als 560 Projekte in Österreich realisiert. Mit dem Ankauf des neuen Objekts baue die Gruppe ihr bestehendes Hotelportfolio aus. „Hotels sind für uns eine der Assetklassen mit Zukunft. Wir verfolgen eine klare Strategie: Wir investieren in Bestandshotels an sehr attraktiven Standorten und entwickeln sie nachhaltig weiter“, so Daniel Jelitzka, Eigentümer und Geschäftsführer der JP Immobilien Gruppe.

Die Beratungsteams

Wolf Theiss beriet die Erwerberin demnach zu sämtlichen rechtlichen Aspekten der Transaktion, insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung der Ankaufsprüfung sowie der Verhandlung und dem Abschluss der Transaktionsdokumentation. Das Team der Kanzlei wurde von Partner und Hotelexperte Stefan Horn geleitet und umfasste zudem Senior Associate Dominik Mayrhofer (beide Real Estate) und Consultant Melanie Dimitrov (Tax).

Die Verkäuferseite wurde rechtlich von Schönherr Rechtsanwälte GmbH (Peter Madl und Clemens Rainer) beraten.