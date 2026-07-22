Neuer Leitfaden: Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM)

Sozialversicherung und Steuer. Ein neuer Leitfaden zur mBGM soll einen kompakten Überblick zur Durchführung für Praktiker:innen bieten.

Mit der mBGM übermitteln österreichische Unternehmen monatlich ihre Beschäftigtendaten über das ELDA-Portal an ihren zuständigen Krankenversicherungsträger. Die mBGM führt dabei Sozialversicherungs- und Lohnsteuerbelange zusammen und ist ein wichtiger Fixpunkt in der Praxis der Lohnverrechnung.

Der Leitfaden „mBGM Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung“ bietet einen praxisorientierten Überblick über diese monatliche Pflichtmeldung für Unternehmen und damit zusammenhängende Fragestellungen, so der dbv Verlag.

Die Themen

Im Mittelpunkt des knapp 60 Seiten starken neuen Leitfadens stehen demnach die Grundlagen des Melde- und Abrechnungssystems, das Tarifsystem sowie das SV-Clearingsystem.

Die Zielgruppen sind Personalverrechner, Lohnbüros, Steuerberater und natürlich die Arbeitgeber. Autorin Rafaela Fellner und Autor Walter Fellner sind Fachprofis aus der Österreichischen Gesundheitskasse bzw. Fachvortragende.