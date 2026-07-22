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Business, Personalia

Takeda ernennt Kerstin Schorn zur neuen Country Head

Kerstin Schorn ©Takeda Pharma GmbH / Lisi Specht

Pharma & Management. Takeda bestellt Molekularbiologin Kerstin Schorn zur Country Head und Geschäftsführerin der Takeda Pharma GmbH.

Takeda bestellt Kerstin Schorn zur neuen Country Head und Geschäftsführerin der Takeda Pharma GmbH, so eine Aussendung. Die Molekularbiologin verfüge über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie und verbinde wissenschaftliche Expertise mit Führungs- und Markterfahrung. Takeda hat rund 4.000 Beschäftigte in Österreich.

Die Pharma-Managerin

Schorn begann ihre Laufbahn bei Takeda 2018 im Zuge der Integration von Shire, heißt es dazu weiter. Zuvor war sie in unterschiedlichen Führungsrollen bei internationalen Pharmaunternehmen tätig.

Zuletzt leitete Kerstin Schorn den Bereich Market Access bei Takeda Pharma Österreich. Ehrenamtlich ist sie bei der Healthcare Businesswomen’s Association (HBA) engagiert.

Das Statement

Aarnoud Overkamp, General Manager Central Europe Cluster Takeda: „Kerstin Schorn verbindet strategischen Weitblick mit einer ausgeprägten Umsetzungsstärke. Sie versteht die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten ebenso wie die Dynamik moderner Gesundheitssysteme. Mit ihrer Erfahrung, ihrem kollaborativen Führungsstil und ihrem klaren Fokus auf Innovation wird sie Takeda Pharma Österreich erfolgreich in die Zukunft führen.“

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