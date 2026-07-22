UniCredit Bank Austria: Zwei Beförderungen in Firmenkunden-Sparte

Banken & Management. Christian Strobel-Ludwig wird Firmenkundenchef der UniCredit Bank Austria im Süden. Martin Stocker wird Kärnten-Landesdirektor.

Christian Strobel-Ludwig (60) wird mit 1. August 2026 die Gesamtverantwortung für das Firmenkundengeschäft der UniCredit Bank Austria der Region Süd in der Steiermark und Kärnten übernehmen, so eine Aussendung.

Damit folge er Thomas Haslauer nach, der sich entschieden habe, neuen beruflichen Herausforderungen nachzugehen. Strobel-Ludwig bleibt weiterhin Landesdirektor für Firmenkunden in der Steiermark. Martin Stocker (34) wird mit 1. August 2026 neuer Landesdirektor für Firmenkunden in Kärnten.

Die Laufbahnen

Christian Strobel-Ludwig begann seine Laufbahn in den Bereichen Cash Management und Risikomanagement, weitere Stationen waren die Export-, Investitions- und Projektfinanzierung sowie die Firmenkundenbetreuung. Seit 2021 ist er Landesdirektor für Firmenkunden in der Steiermark und stv. Regionalleiter der Region Steiermark und Kärnten. Er absolvierte ein Magisterstudium der Wirtschaftswissenschaften mit Spezialisierung auf Vertriebsmanagement an der Fachhochschule Campus 02, dazu kommen Weiterbildungen u.a. an der St. Gallen Business School.

Martin Stocker ist seit 2022 im Firmenkundengeschäft der UniCredit Bank Austria tätig. Seine Karriere begann er 2018 bei einer der Big Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Er absolvierte ein Masterstudium in Betriebswirtschaft an der Universität Klagenfurt.