VUJ-Webinar im August: Manz-Noxtua als Tool für Vertragsgestaltung

Legal Tech. Den VUJ-Mitgliedern wird das neue KI-Tool Manz-Noxtua im Einsatz bei der Prüfung und Verhandlung eines Lieferantenvertrags gezeigt.

Am 13.08.2026 wird den Unternehmensjurist:innen des VUJ das neue KI-Tool Manz-Noxtua online vorgeführt: Dabei werde anhand des konkreten Praxisbeispiels „Prüfung und Verhandlung eines Lieferantenvertrags“ erarbeitet, wie Unternehmensjurist:innen das Tool in der Praxis einsetzen können.

Der Einsatz im Unternehmen

Gezeigt wird demnach live, wie ein Vertragsentwurf in den Legal AI Workspace hochgeladen wird und innerhalb weniger Minuten eine erste Risikoanalyse entsteht, so eine Ankündigung des VUJ. Die KI identifiziere kritische Klauseln, recherchiere die relevante österreichische Rechtsprechung, erstelle alternative Vertragsformulierungen und generiere Entscheidungsgrundlagen zur Beratung des Managements.

Weitere Themen sind Prozessoptimierung mithilfe von individuellen Workflow-Templates, Matrixanalyse zur Analyse einer großen Anzahl von Dokumenten, der Editor-Modus (Microsoft Word Add-in) u.a. Das Webinar ist anmeldepflichtig und auf VUJ-Mitglieder beschränkt.

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