EY: Martina Geisler leitet Bereich Assurance in Salzburg

Big Four. Martina Geisler übernimmt die Leitung des Salzburger Assurance‑Bereichs bei EY.

Martina Geisler (39) übernimmt mit 1. Juli 2026 die Leitung des Salzburger Assurance‑Bereichs, so eine Aussendung von EY.

Die Laufbahn

Geisler ist Partnerin und Wirtschaftsprüferin und verantwortet neben der Wirtschaftsprüfung in Salzburg auch ein österreichweites Beratungsteam, das CFO-Organisationen bei fachlichen (IFRS & UGB), prozessualen und personellen Herausforderungen im Finanz- und Rechnungswesen – von Rechnungslegungsfragen bis zu Transformations- und Effizienzprogrammen – begleite.