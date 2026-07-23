 Open menu
Personalia, Steuer

PwC Österreich ernennt drei neue Partner im Bereich Tax

Martina Gruber ©PwC Österreich

Wien. Bei PwC Österreich sind Mario Schlächter, Martina Gruber und Martin Knobloch jetzt Partner im Bereich Tax, Legal & Workforce.

  • Mario Schlächter (41) leitet seit 2020 den Bereich Financial Services-Insurance in der Steuerberatung bei PwC Österreich. Der gebürtige Wiener verbinde steuerliche Beratungsexpertise mit Erfahrung aus der Wirtschaftsprüfung. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der WU Wien und ist zertifizierter Finanzstrafrechts-Experte sowie Tax Compliance Manager.
  • Martina Gruber (40) ist Steuerberaterin mit Schwerpunkt Corporate Tax und seit 2013 bei PwC Österreich tätig. Ein Thema der gebürtigen Steirerin sind internationale Steuerstrukturierungen. Sie studierte und promovierte an der WU Wien und ist Mitglied im Fachsenat für Steuerrecht der KSW, außerdem Fachautorin und -vortragende.
  • Martin Knobloch (40) ist Steuerberater und seit 2008 bei PwC Österreich. Der gebürtige Niederösterreicher begleite Unternehmen bei der steuerlichen Strukturierung und Umsetzung von Transaktionen sowie in der laufenden Steuerplanung und -beratung. Er hat ein Masterstudium in Wirtschaftsrecht an der WU Wien absolviert.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. EY: Martina Geisler leitet Bereich Assurance in Salzburg
  2. Neuer Leitfaden: Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM)
  3. Steuerberatung für Ärzte: Webinar zu Gruppenpraxis & Co
  4. Kanzlei Artus ernennt Wojciechowski und Scheidl zu Partnern

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Österreichs Manager grübeln über Kosten, KI und Standort

EY: Österreichs Bauwirtschaft dürfte 2026 ihren Tiefpunkt erreichen

Patient:innensicherheit: Rippel-Schmidjell wird Geschäftsführerin

Takeda ernennt Kerstin Schorn zur neuen Country Head

Peer-Bewertungen sind besser wenn Teams vorher Arbeitsresultate sehen

Neu in Finanz:

UniCredit Bank Austria: Zwei Beförderungen in Firmenkunden-Sparte

UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung

Neu in Recht:

Schönherr hilft bei Refinanzierung von Constantia Flexibles

E+H: Matthias Pallisch ist jetzt Anwalt für Corporate, M&A, Immos

VUJ-Webinar im August: Manz-Noxtua als Tool für Vertragsgestaltung

JP Immobilien kauft Lindner Hotel Vienna Am Belvedere: Die Kanzleien

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

Neu in Steuer:

EY: Martina Geisler leitet Bereich Assurance in Salzburg

PwC Österreich ernennt drei neue Partner im Bereich Tax

Neuer Leitfaden: Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM)

MANZ SteuerExpress: Nachzahlung von Unterhalt an den Kindesvater, GrESt beim Dachbodenausbau, schädliche Gewinnausschüttung und mehr

EY Österreich macht Susanna Gross zur Partnerin für ESG & Co

Neu in Bildung/Uni:

WU-Forscher messen globale Korruption mit KI: Worauf es ankommt

CoVE-Sales: FH OÖ startet Netzwerk von Zentren für Vertrieb

Uni Graz-Weiterbildungstochter Uni for Life feiert den 20er

Versunkenes Imperium: Weltgrößter Byzantinistik-Kongress an der Uni Wien

WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Neu in Personalia:

EY: Martina Geisler leitet Bereich Assurance in Salzburg

PwC Österreich ernennt drei neue Partner im Bereich Tax

E+H: Matthias Pallisch ist jetzt Anwalt für Corporate, M&A, Immos

Patient:innensicherheit: Rippel-Schmidjell wird Geschäftsführerin

Takeda ernennt Kerstin Schorn zur neuen Country Head

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

VUJ-Webinar im August: Manz-Noxtua als Tool für Vertragsgestaltung

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

MANZ SteuerExpress: Nachzahlung von Unterhalt an den Kindesvater, GrESt beim Dachbodenausbau, schädliche Gewinnausschüttung und mehr

UIAG akzeptiert Angebot für All for One, White & Case hilft

NIU answers: ESG-Antworten in Sekunden – fundiert, verständlich, sicher