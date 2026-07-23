PwC Österreich ernennt drei neue Partner im Bereich Tax

Wien. Bei PwC Österreich sind Mario Schlächter, Martina Gruber und Martin Knobloch jetzt Partner im Bereich Tax, Legal & Workforce.

Mario Schlächter (41) leitet seit 2020 den Bereich Financial Services-Insurance in der Steuerberatung bei PwC Österreich. Der gebürtige Wiener verbinde steuerliche Beratungsexpertise mit Erfahrung aus der Wirtschaftsprüfung. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der WU Wien und ist zertifizierter Finanzstrafrechts-Experte sowie Tax Compliance Manager.

Martina Gruber (40) ist Steuerberaterin mit Schwerpunkt Corporate Tax und seit 2013 bei PwC Österreich tätig. Ein Thema der gebürtigen Steirerin sind internationale Steuerstrukturierungen. Sie studierte und promovierte an der WU Wien und ist Mitglied im Fachsenat für Steuerrecht der KSW, außerdem Fachautorin und -vortragende.

Martin Knobloch (40) ist Steuerberater und seit 2008 bei PwC Österreich. Der gebürtige Niederösterreicher begleite Unternehmen bei der steuerlichen Strukturierung und Umsetzung von Transaktionen sowie in der laufenden Steuerplanung und -beratung. Er hat ein Masterstudium in Wirtschaftsrecht an der WU Wien absolviert.