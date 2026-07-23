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Finanz, Recht

Schönherr hilft bei Refinanzierung von Constantia Flexibles

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Verpackungshersteller. Schönherr berät die Geldgeber bei einer Refinanzierung der Constantia Flexibles GmbH in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro.

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat gemeinsam mit Davis Polk & Wardwell im Rahmen einer Refinanzierung des Verpackungsherstellers Constantia Flexibles GmbH beraten, so eine Aussendung. Konkret berieten die beiden Kanzleien die Global Coordinators, Physical Bookrunners, Bookrunners, Mandated Lead Arrangers und Kreditgeber bei einer syndizierten Finanzierung für Constantia Flexibles, sowie die Investoren bei einem Rule 144A/Regulation S-Angebot von besicherten Schuldverschreibungen.

Die Transaktion

Die Refinanzierung umfasste einen besicherten Kredit (Term Loan B) in Höhe von 1,4 Mrd. Euro, eine besicherte revolvierende Fazilität in Höhe von 305 Mio. Euro sowie ein Rule 144A/Regulation S-Angebot von besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Mio. Euro mit einem Zinssatz von 6,250% und Fälligkeit im Jahr 2032 für die Constantia Flexibles GmbH als Kreditnehmerin und Emittentin.

  • Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas und J.P. Morgan SE fungierten als Global Coordinators, Physical Bookrunners, Bookrunners und Mandated Lead Arrangers für das syndizierte Darlehen.
  • Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A., Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Morgan Stanley Europe SE, MUFG Securities (Europe) N.V., Raiffeisen Bank International AG, RBC Capital Markets (Europe) GmbH und UniCredit Bank GmbH fungierten als erste Investoren der Schuldverschreibungen.

Das Unternehmen und das Beratungsteam

Die ehemals an der Wiener Börse notierte Constantia Flexibles ist heute ein Portfolio-Unternehmen von One Rock Capital Partners. Das Unternehmen betreibt 36 Standorte in 18 Ländern und hat über 8.000 Beschäftigte.

  • Das Schönherr-Team wurde federführend von Christoph Moser (Partner) und Ursula Rath (Partnerin) geleitet und umfasste weiters Daniel Gritsch (Rechtsanwalt), Maximilian Nusser (Rechtsanwaltsanwärter) und Clemens Stockhammer.
  • Auch ein Schönherr-Steuerrechtsteam bestehend aus Marco Thorbauer (Partner) und Sarah Dräxler (Rechtsanwaltsanwärterin) war aktiv.
  • Davis Polk & Wardwell (Leitung: Michael Taufner) fungierte als lead Counsel der Kreditgeber und Investoren der Schuldverschreibungen.

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