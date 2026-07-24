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Business, M&A, Recht

Gebäudeautomation: MDT geht an Geldhaus Bregal mit White & Case

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Frankfurt. White & Case berät IK Partners beim Verkauf von MDT technologies an Bregal Unternehmerkapital.

Wirtschaftskanzlei White & Case hat IK Partners und den IK VIII Fund beim Verkauf von MDT technologies, einer europäischen Plattform für Gebäudeautomation, an Bregal Unternehmerkapital (BU) beraten. Der Vollzug der Transaktion steht laut einer Aussendung noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen.

MDT, gegründet 1984 und mit Hauptsitz in Engelskirchen, ist ein Anbieter von KNX-basierten Smart-Building-Komponenten für Wohn- und Gewerbeimmobilien mit rund 250 Mitarbeitenden.

Die Beratungsteams

Das White & Case Team, das bei der Transaktion beraten hat, wurde von den Partnern Stefan Koch und Jan Ole Eichstädt (beide Private Equity) geleitet und umfasste die Partner Bodo Bender (Tax), Mathias Bogusch (Intellectual Property) und Thilo Wienke (Antitrust), Counsel Anna Burghardt-Kaufmann (Regulatory) sowie die Associates Robin Jackson, Marc Hering, Constantin Varvaras (alle Private Equity), Justus Redeker (Employment, Compensation & Benefits), Johannes Wiehe (Antitrust) und Daniel Stübbe (Intellectual Property).

Latham & Watkins hat BU bei dem Deal beraten. Im Team waren Oliver Felsenstein, Dominik Waldvogel (gemeinsame Federführung, beide Frankfurt), Verena Nosch (München, alle Partner), Michele Stephan, Lara Stelmach, Cassandra Schupeck, Blanka Fehn (alle Associates, Frankfurt, alle Private Equity), Verena Seevers (Partner), Andrea Strackerjan (Associate, beide Tax, Hamburg), Tobias Leder (Partner), Julian Traub (Associate, beide Arbeitsrecht, München), Caroline Bugiel (Associate, Banking & Private Credit, Frankfurt), Joachim Grittmann (Partner), Maxim Glusdak (Associate, beide Regulatory, Frankfurt), Clemens Ganz (Associate, Datenrecht, Frankfurt) und Marie-Christine Welp (Associate, Real Estate, Hamburg).

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