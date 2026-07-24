Inteco übernimmt Plakoma mit Kanzlei Binder Grösswang

Österreich/Deutschland. Binder Grösswang berät die Inteco Gruppe bei der Übernahme der Plakoma GmbH Hütten- und Walzwerktechnik.

Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang hat die Inteco Gruppe (Inteco Holding GmbH) bei der 100%-Übernahme der in Nalbach-Körprich (Saarland) ansässigen Plakoma GmbH Hütten- und Walzwerktechnik als österreichischer Lead Counsel beraten, so eine Aussendung.

In Deutschland wurde Inteco durch Eversheds Sutherland (Anderson Navid) und WTS Wirtschaftstreuhand GmbH (Klaus Dumser, Miriam Ulrich) beraten.

Die Aufgabe

Der Beratungsfokus des Binder Grösswang-Teams unter der Leitung von Corporate/M&A Partnerin Mona Graf umfasste laut den Angaben insbesondere die österreichische Transaktionsstrukturierung, die rechtliche Due Diligence zu österreichischen Aspekten, die Begleitung der Vertragsverhandlungen, finanzierungs- und gesellschaftsrechtliche Fragen auf Ebene der Inteco Holding sowie die grenzüberschreitende Koordination mit den deutschen Beraterteams.