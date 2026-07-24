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Bildung & Uni, Recht

Neue Auflage: FlexLex Mediation und Konfliktregelung

Mediation und Konfliktregelung ©facultas

Mediatoren-Handbuch. Bei facultas ist das FlexLex Mediation und Konfliktregelung auf dem Stand Juni 2026 neu erschienen.

Die 2. Auflage von der FlexLex-Gesetzessammlung „Mediation und Konfliktregelung“ in der Fassung vom 1.6.2026 stellt auf rund 150 Seiten jene Gesetze und Verordnungen zusammen, die speziell für Mediatorinnen und Mediatoren in Österreich wichtig sind, so Verlag facultas.

Der Herausgeber

Herausgeber Dr. Mathias Schuster ist Jurist, eingetragener Mediator, Generalsekretär des Österreichischen Bundesverbandes für Mediation, Fachautor und -vortragender.

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