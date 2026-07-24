Neues Handbuch zu M&A-Transaktionen in Österreich

Fachverlage. Die Gestaltung von M&A-Transaktionen ist Thema einer Neuerscheinung, die Profis durch den kompletten Ablauf eines Deals führen soll.

M&A-Transaktionen – also Unternehmenskäufe – sind entscheidende Momente für jedes Unternehmen: Sie können neue Märkte eröffnen, frische Impulse in etablierte Strukturen bringen, Synergien heben, aber auch zahlreiche Probleme heraufbeschwören – und sie sind nicht einfach.

Das Praxishandbuch „M&A-Transaktionen erfolgreich gestalten“ soll Profis durch den gesamten M&A-Prozess führen: von der ersten strategischen Überlegung über den Unternehmenskaufvertrag bis zur Integration nach dem Closing, so der Linde Verlag.

Der Inhalt

Die Neuerscheinung verbindet auf rund 600 Seiten demnach rechtliche und steuerliche Aspekte sowie Praxis-Know-how, darunter Tipps zu typischen Fußangeln und Verhandlungsführung.

Die behandelten Themen umfassen unter anderem Initial Teasing, Unternehmensbewertung, Akquisitionsfinanzierung, die Due Diligence, Share Purchase Agreements, Steuerliche Due Diligence, Fusionskontrolle, Investitionskontrolle, Signing & Closing sowie die neue Gesellschaftsform der FlexKap. Dazu gibt es Mustertexte und -verträge auf Deutsch und Englisch.

Herausgeber und Autor:innen

Herausgeber Bernd Taucher ist Rechtsanwalt bei Bernd Taucher Corporate Advisory Rechtsanwalts GmbH und Universitätslektor an der Sigmund Freud Universität. Rund ein Dutzend Autorinnen und Autoren u.a. aus den Kanzleien BDO, CMS, Reidlinger Schatzmann, Torggler und Wolf Theiss haben mitgewirkt.