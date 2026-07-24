 Open menu
Bildung & Uni, M&A, Recht, Steuer

Neues Handbuch zu M&A-Transaktionen in Österreich

Praxishandbuch M&A ©Linde

Fachverlage. Die Gestaltung von M&A-Transaktionen ist Thema einer Neuerscheinung, die Profis durch den kompletten Ablauf eines Deals führen soll.

M&A-Transaktionen – also Unternehmenskäufe – sind entscheidende Momente für jedes Unternehmen: Sie können neue Märkte eröffnen, frische Impulse in etablierte Strukturen bringen, Synergien heben, aber auch zahlreiche Probleme heraufbeschwören – und sie sind nicht einfach.

Das Praxishandbuch „M&A-Transaktionen erfolgreich gestalten“ soll Profis durch den gesamten M&A-Prozess führen: von der ersten strategischen Überlegung über den Unternehmenskaufvertrag bis zur Integration nach dem Closing, so der Linde Verlag.

Der Inhalt

Die Neuerscheinung verbindet auf rund 600 Seiten demnach rechtliche und steuerliche Aspekte sowie Praxis-Know-how, darunter Tipps zu typischen Fußangeln und Verhandlungsführung.

Die behandelten Themen umfassen unter anderem Initial Teasing, Unternehmensbewertung, Akquisitionsfinanzierung, die Due Diligence, Share Purchase Agreements, Steuerliche Due Diligence, Fusionskontrolle, Investitionskontrolle, Signing & Closing sowie die neue Gesellschaftsform der FlexKap. Dazu gibt es Mustertexte und -verträge auf Deutsch und Englisch.

Herausgeber und Autor:innen

Herausgeber Bernd Taucher ist Rechtsanwalt bei Bernd Taucher Corporate Advisory Rechtsanwalts GmbH und Universitätslektor an der Sigmund Freud Universität. Rund ein Dutzend Autorinnen und Autoren u.a. aus den Kanzleien BDO, CMS, Reidlinger Schatzmann, Torggler und Wolf Theiss haben mitgewirkt.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Neue Auflage: FlexLex Mediation und Konfliktregelung
  2. Neuer Leitfaden: Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM)
  3. E+H: Matthias Pallisch ist jetzt Anwalt für Corporate, M&A, Immos
  4. JP Immobilien kauft Lindner Hotel Vienna Am Belvedere: Die Kanzleien

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Österreichs Manager grübeln über Kosten, KI und Standort

EY: Österreichs Bauwirtschaft dürfte 2026 ihren Tiefpunkt erreichen

Patient:innensicherheit: Rippel-Schmidjell wird Geschäftsführerin

Takeda ernennt Kerstin Schorn zur neuen Country Head

Peer-Bewertungen sind besser wenn Teams vorher Arbeitsresultate sehen

Neu in Finanz:

Österreichs Versicherer erzielen bereits 56% der Prämien international

UniCredit Bank Austria: Zwei Beförderungen in Firmenkunden-Sparte

UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Neu in Recht:

Gebäudeautomation: MDT geht an Geldhaus Bregal mit White & Case

Neues Handbuch zu M&A-Transaktionen in Österreich

Neue Auflage: FlexLex Mediation und Konfliktregelung

Inteco übernimmt Plakoma mit Kanzlei Binder Grösswang

Schönherr hilft bei Refinanzierung von Constantia Flexibles

Neu in Steuer:

EY: Martina Geisler leitet Bereich Assurance in Salzburg

PwC Österreich ernennt drei neue Partner im Bereich Tax

Neuer Leitfaden: Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM)

MANZ SteuerExpress: Nachzahlung von Unterhalt an den Kindesvater, GrESt beim Dachbodenausbau, schädliche Gewinnausschüttung und mehr

EY Österreich macht Susanna Gross zur Partnerin für ESG & Co

Neu in Bildung/Uni:

WU-Forscher messen globale Korruption mit KI: Worauf es ankommt

CoVE-Sales: FH OÖ startet Netzwerk von Zentren für Vertrieb

Uni Graz-Weiterbildungstochter Uni for Life feiert den 20er

Versunkenes Imperium: Weltgrößter Byzantinistik-Kongress an der Uni Wien

WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Neu in Personalia:

EY: Martina Geisler leitet Bereich Assurance in Salzburg

PwC Österreich ernennt drei neue Partner im Bereich Tax

E+H: Matthias Pallisch ist jetzt Anwalt für Corporate, M&A, Immos

Patient:innensicherheit: Rippel-Schmidjell wird Geschäftsführerin

Takeda ernennt Kerstin Schorn zur neuen Country Head

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

VUJ-Webinar im August: Manz-Noxtua als Tool für Vertragsgestaltung

Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

MANZ SteuerExpress: Nachzahlung von Unterhalt an den Kindesvater, GrESt beim Dachbodenausbau, schädliche Gewinnausschüttung und mehr

UIAG akzeptiert Angebot für All for One, White & Case hilft

NIU answers: ESG-Antworten in Sekunden – fundiert, verständlich, sicher