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Defense & Kommunikation: Hogan Lovells hilft bei SMAG-Börsegang

Handelssaal ©Deutsche Börse AG

Frankfurt. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells Cadwalader hat den Finanzdienstleister Cantor beim IPO der SMAG Mobile Antenna Masts AG beraten.

Die Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells Cadwalader hat unter der Leitung von Prof. Michael Schlitt und Susanne Ries die Cantor Fitzgerald Ireland Limited beim IPO der SMAG Mobile Antenna Masts AG beraten, so eine Aussendung.

Das Unternehmen

Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen. Nun ging SMAG im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse public. Cantor fungierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner im Zusammenhang mit dem IPO.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 2.817.500 Aktien der Gesellschaft platziert, bestehend aus 650.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 1.800.000 bestehenden Aktien aus dem Bestand der SMAG Group GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Aequita SE & Co. KGaA, sowie 367.500 bestehenden Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption, heißt es dazu.

Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich auf 129,6 Mio. Euro unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises werde sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf ca. 259,9 Mio. Euro belaufen.

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